Ουκρανία: Τα λογιστικά του πολέμου – Ποιος πληρώνει τι για την άμυνα του Κιέβου

Το Euronews καταγράφει τα λογιστικά της ενίσχυσης της πολεμικής προσπάθειας στην Ουκρανία.
Το μπαράζ των επαφών για την Ουκρανία συνεχίζεται και στο εξελισσόμενο παζάρι επανέρχεται η συζήτηση, κυρίως εκ μέρους των ΗΠΑ, για το ποιος πληρώνει τι στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια.
Εκτός από το τρομακτικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές – σύμφωνα με εκτιμήσεις τα θύματα και από τις δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο – το κόστος ανοικοδόμησης είναι δυσθεώρητο.
Το Euronews σε άρθρο του αναλύει ποιος έχει πληρώσει τι για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, και όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο κόστος το σηκώνει το ίδιο το Κίεβο.
Τον Νοέμβριο του 2024, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό ρεκόρ ύψους 45,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. Εκείνη την εποχή, αυτό ανερχόταν στο 26,3% του ΑΕΠ της χώρας ή στο 55% του συνολικού προϋπολογισμού της.
Τον ερχόμενο Ιούλιο, το ποσό αναθεωρήθηκε ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον 8,6 εκατομμύρια ευρώ για πρόσθετη υποστήριξη στρατιωτικού προσωπικού, προμήθεια και κατασκευή όπλων, ανεβάζοντας το σύνολο στο 31% του ΑΕΠ ή στο 67% όλων των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης.
Ενώ ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ουκρανίας ύψους 55 δισεκατομμυρίων ευρώ αντικατοπτρίζει τις άμεσες ανάγκες, το ευρύτερο κόστος του πολέμου αποκαλύπτει ένα συνολικό βάρος 700 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την ανοικοδόμηση, τις ανθρωπιστικές ανάγκες και τις οικονομικές απώλειες.
Φαίνεται πως οι αμυντικές δαπάνες, αν και ιστορικά πρωτοφανείς, αντιπροσωπεύουν μόνο ένα στοιχείο του οικονομικού αντίκτυπου του πολέμου στη χώρα.
Τι δαπανούν ΕΕ και ΗΠΑ
Συγκριτικά, οι δαπάνες της ΕΕ για τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας — οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τις άμεσες δαπάνες της ΕΕ όσο και τις διμερείς δαπάνες των κρατών μελών — ανέρχονται σε περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ για την τριετή περίοδο 2022-2024.
Σε επίπεδο ποσοστού του ΑΕΠ, αυτό ανέρχεται σε περίπου 0,3% του ΑΕΠ της ΕΕ ετησίως.
Οι δαπάνες των ΗΠΑ μόνο για την άμυνα της Ουκρανίας κατά την ίδια τριετία ανήλθαν σε 66,9 δισεκατομμύρια δολάρια (57,3 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.
Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει αναφέρει στο παρελθόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα χρήματα που έχουν «ξοδέψει» οι Αμερικανοί στην Ουκρανία.
Τα χρήματα αυτά ανέρχονται σε περίπου 0,08% του ΑΕΠ των ΗΠΑ ετησίως. Ενώ δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το ποσό που δαπανάται για την άμυνα της Ουκρανίας για οικονομικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι μόνο ένα μικρό μέρος του ετήσιου ΑΕΠ τους, το συνολικό κόστος του πολέμου αποδεικνύεται μεγάλη δοκιμασία για τους Ουκρανούς προκειμένου να το τροφοδοτήσουν μόνοι τους.
Πηγή: Euronews