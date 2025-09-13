ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με άνεση στον τελικό ο Εμμανουήλ Καραλής

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής του επί κοντώ πέρασε άνετα τα 5,75μ. και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική έως δαιμονιώδη κατάσταση εδώ και πολύ καιρό και φρόντισε να το δείξει με το καλημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο λαμβάνει χώρα από τις 13 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε μέρος στον προκριματικό του επί κοντώ και εκεί έδειξε την τεράστια κλάση του αλλά και την πανίσχυρη αυτοπεποίθησή του αφού χρειάστηκε μόλις δύο άλματα για να σφραγίσει την παρουσία του στον τελικό της Δευτέρας (15/9).

Αφήνοντας αρχικά τα 5,40μ ο Καραλής άρχισε τις προσπάθειές του από τα 5,55μ και με την πρώτη πέρασε τον πήχη, για να προσπεράσει κατόπιν τα 5.70μ που είχαν βάλει οι περισσότεροι συναθλητές του και να συνεχίζει από τα 5,75μ που τα ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση με την πρώτη του προσπάθεια.

Το όριο πρόκρισης στον τελικό ήταν τα 5,80μ όμως από τη στιγμή που δεν βρέθηκαν 12 αθλητές για να ξεπεράσουν τα 5,75μ ο Καραλής δεν χρειάστηκε να κάνει τρίτη προσπάθεια, για να δώσει ραντεβού στον τελικό με τον… Αρμάντ Ντουπλάντις σε μία μάχη των αιθέρων που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό του στίβου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ για την ανάρτηση...

0
Η τούρκικη ομοσπονδία κατέβασε την προκλητική ανάρτηση, μετά την...

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

0
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket...

Επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ για την ανάρτηση...

0
Η τούρκικη ομοσπονδία κατέβασε την προκλητική ανάρτηση, μετά την...

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

0
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket...
ΠΚ team
ΠΚ team
