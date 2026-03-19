ΠΑΜΕ ΓΙΑ… ΧΟΡΤΑ; Τρίτη χρονιά δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης Π.Ε. Χανίων για τη διάδοση της τέχνης της συλλογής και αξιοποίησης των άγριων χόρτων

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, αναγνωρίζοντας την αξία των άγριων χόρτων, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το βιωματικό πρόγραμμα δράσεων «Πάμε για… χόρτα», με στόχο τη διάδοση της τέχνης της συλλογής και αξιοποίησής τους. Η δράση εντάσσεται, ήδη από το 2025, στο έργο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η Κρήτη συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη ποικιλία άγριων χόρτων διεθνώς, καθώς καταγράφονται περισσότερα από 120 είδη στη χλωρίδα της. Η κατανάλωσή τους αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της κρητικής γαστρονομίας καθ’ όσον εδρεύουν αδιάλειπτα στο τραπέζι των Κρητικών ως κυρίως γεύμα για περισσότερα από 2.500 χρόνια.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των δύο πρώτων ετών στην Π.Ε. Χανίων, το 2026 το πρόγραμμα διευρύνεται, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας και σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου. Στην Π.Ε. Χανίων υλοποιούνται δράσεις σε 15 διαφορετικά σημεία, σε συνεργασία με 22 τοπικούς

συλλόγους. Ενώ στην Π.Ε. Ηρακλείου, θα συμμετάσχουν το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από δράσεις σε τρία σημεία και τη συνεργασία 11 συλλόγων. Στην Π.Ε. Λασιθίου συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σητείας «Σητεία 12 Μήνες», ενισχύοντας περαιτέρω την εξάπλωση της δράσης.

Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά φέτος, σε πιλοτική εφαρμογή, το πρόγραμμα εντάσσεται και στη σχολική εκπαίδευση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε μια αυθεντική εκπαιδευτική εμπειρία στη φύση και να μοιραστούν μαζί μας τη ζεστή φιλοξενία των συλλόγων που μας υποδέχονται.

Ο σχεδιασμός των δράσεων αναδεικνύει τη μοναδική φυσιογνωμία κάθε τόπου και δημιουργεί συνθήκες ουσιαστικής βιωματικής μάθησης, μέσα από τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε περισσότερες από μία δράσεις. Κοινός παρονομαστής όλων των εκδηλώσεων αποτελεί η συλλογή άγριων χόρτων στο φυσικό τους περιβάλλον, παρουσία καθοδηγητών που μεταφέρουν γνώσεις για την αναγνώριση, τη χρήση και τον υπεύθυνο τρόπο συλλογής τους, με σεβασμό στη φύση ώστε να συνεχίσει να προσφέρει και στις επόμενες γενιές.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 31 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Κάθε τοπικός Σύλλογος συμβάλλει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στον εμπλουτισμό της δράσης που φιλοξενεί. Όλες είναι με ελεύθερη συμμετοχή, καθεμία μοναδική!

Για αυτό …Πάρτε το μαχαιράκι σας, διαλέξτε τον τόπο και πάμε μαζί για χόρτα!
Υπεύθυνη δράσης και συντονισμού για την Περιφέρεια Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη –Κρασουδάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένη στον Τομέα Πολιτισμού, Παιδείας καθώς και σε θέματα Αποδήμων Κρητών.

Δήμος Χερσονήσου:Έργα και μελέτες άνω των 20...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του...

«Πρωταθλητής» αφίξεων το «Νίκος Καζαντζάκης» τον Φεβρουάριο

0
Αύξηση 10% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ...

Δήμος Χερσονήσου:Έργα και μελέτες άνω των 20...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του...

«Πρωταθλητής» αφίξεων το «Νίκος Καζαντζάκης» τον Φεβρουάριο

0
Αύξηση 10% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ...
Popular

More like this
Related

Δήμος Χερσονήσου:Έργα και μελέτες άνω των 20 εκατομμυρίων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του...

«Πρωταθλητής» αφίξεων το «Νίκος Καζαντζάκης» τον Φεβρουάριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αύξηση 10% των επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ...

Χανιά:Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Στην Αναμονή» της καλλιτεχνικής ομάδας «Αλατιέρα», για καλό σκοπό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΑΛΑΤΙΕΡΑ ξαναχτυπά! «Στην Αναμονή» την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 Μετά τη...

Μανώλης Μενεγάκης: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και οργανωμένες λύσεις για τη στάθμευση των μονίμων κατοίκων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας...

