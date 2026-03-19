Χανιά:Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Στην Αναμονή» της καλλιτεχνικής ομάδας «Αλατιέρα», για καλό σκοπό

Η ΑΛΑΤΙΕΡΑ ξαναχτυπά!

«Στην Αναμονή»

την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της φετινής της παράστασης, η καλλιτεχνική ομάδα «Αλατιέρα» επανέρχεται στη σκηνή του Πνευματικού Κέντρου Χανίων για ακόμη μία φορά με τη μαύρη κωμωδία μυστηρίου, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση του κοινού και για καλό σκοπό.

Υπόθεση: Στα τέλη του ’70, στο γυναικολογικό ιατρείο του Μάνου Σταθάτου στο Κολωνάκι, το ρολόι δείχνει 10:10 π.μ. Γυναίκες διαφορετικές καταφτάνουν η μία μετά την άλλη και όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια απολύτως συνηθισμένη Τρίτη —ώσπου κάποιος πεθαίνει… Τι συνέβη στο θύμα; Είχε αδύναμη κράση ή αυτοκτόνησε; Μήπως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια;

Ένα είναι σίγουρο: τα ψέματα δεν αντέχουν στην αναμονή…

Πρωτότυπο κείμενο: Έφη Μαλτέζου, Δήμητρα Πενταράκη, Ματίνα Φραγγεδάκη.

Σκηνοθεσία: Έφη Μαλτέζου

Τους ήρωες υποδύονται με αλφαβητική σειρά:

Λευτέρης Γαροφαλάκης, Νάκος Καπενεκάκης, Ντένια Καραβασιλειάδη, Δημήτρης Κοντουδάκης, Κατερίνα Λαμπαθάκη, Λίτσα Μαραβελάκη, Άννα Μπακοπούλου, Δήμητρα Πενταράκη, Σοφία Φουντουλάκη, Ματίνα Φραγγεδάκη.

Η παράσταση απευθύνεται σε θεατές ηλικίας 15 ετών και άνω.

Όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν, μέσω του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΣυνΆνθρωπος, στον Αντώνη Βλαστάκη, που δίνει τη δική του μάχη μετά από τροχαίο ατύχημα.

Ραντεβού,

την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ώρα προσέλευσης: 20:30 | Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμή εισιτηρίου – γενική είσοδος (Ταμεία): 15€

Ελεύθερη είσοδος για άτομα με αναπηρία.

Κρατήσεις (συνιστώνται) στα τηλέφωνα:

698 598 0042

697 779 1882

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά.

Η «Αλατιέρα», ήδη γνωστή από την ξεκαρδιστική κωμωδία καταστάσεων «Εσείς πώς τον πίνετε;», σας υπόσχεται άλλη μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία! Όσοι λοιπόν αγαπάτε το θέατρο, θέλετε να γελάσετε με την ψυχή σας και να βοηθήσετε, μην το χάσετε!