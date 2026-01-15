Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 16 Iανουαρίου έως την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής «ΤΡΙΣ-ΤΟΠΙΑ», Κώστας Καστρινάκης, Εμμανουήλ Φασουλάς, Στάθης Ψαράκης. Επίσημη παρουσίαση ποιητικής συλλογής «ΤΡΙΣ-ΤΟΠΙΑ» από τις εκδόσεις Mystis. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ζαχαρίας Κατσακός (Ποιητής, Φιλόλογος), Αντώνης Περαντωνάκης (Ποιητής, Φιλόλογος Γαλλικής). Ελάτε να δούμε αν οι άνθρωποι είναι τελικά πιο επιεικείς κριτές από τους παπαγάλους.

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2ος όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα 18:00

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Ρομπέν των Δασών», του Αλέξανδρου Δουμά με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Πρόκειται για μία δράση που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά και μεγάλα παιδιά με αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας.

Μυθιστορήματα, έπη, δραματική ποίηση, λιμπρέτα, ακόμα και κόμικς προσεγγίζονται φιλολογικά από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, αλλά αποδίδονται δραματοποιημένα επί σκηνής. Με αφήγηση προφορικού λόγου και επιτόπια παιχνίδια ρόλων από το κοινό. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης:18:00. Είσοδος: 8€ / άτομο – Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

No Face- Χορός

Το No Face είναι μία σολο χορευτική παράσταση για τη βία που πηγάζει από κοινωνικά στερεότυπα φύλου. Ένα σώμα που έχασε την ταυτότητά του μέσα στο τραύμα, μια σκιά του εαυτού του, όπου οι σκέψεις και οι μνήμες υπάρχουν κάθε στιγμή, ακούραστες και ασταμάτητες.

Η παράσταση επικεντρώνεται στη διαδικασία ανάρρωσης, στην υπέρβασης για την αντιμετώπιση της αλήθειας, στην εύρεση ενός ασφαλούς χώρου και στην επικοινωνία. Αυτά και άλλα θέματα σχετικά με τη βία και τα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα, αποτελούν τους πυλώνες της κινησιολογικής έρευνας του No Face.

Μέσα από τον χορό, η σιωπή αποκτά εικόνα και η αλήθεια βρίσκει τον δρόμο της προς την ασφάλεια και την επικοινωνία.

Συντελεστές: Χορογραφία και ερμηνεία: Θάλεια Αγαπάκη, μουσική, δραματουργία, χειρισμός ήχου: Leonardo Gaipa, σχεδιασμός φωτισμού, χειρισμός φωτισμού: Guilhierme Mota, υλοποίηση σκηνογραφίας: Ivana Duarte. Μέντορες: Daniela Cruz και Joclecio Azevedo

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου( Πειραματικό θέατρο). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

No Face- Χορός

Το No Face είναι μία σολο χορευτική παράσταση για τη βία που πηγάζει από κοινωνικά στερεότυπα φύλου.

ακούραστες και ασταμάτητες. Η παράσταση επικεντρώνεται στη διαδικασία ανάρρωσης, στην υπέρβασης για την αντιμετώπιση της αλήθειας, στην εύρεση ενός ασφαλούς χώρου και στην επικοινωνία. Αυτά και άλλα θέματα σχετικά με τη βία και τα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα, αποτελούν τους πυλώνες της κινησιολογικής έρευνας του No Face. Μέσα από τον χορό, η σιωπή αποκτά εικόνα και η αλήθεια βρίσκει τον δρόμο της προς την ασφάλεια και την επικοινωνία.

Συντελεστές: Χορογραφία και ερμηνεία: Θάλεια Αγαπάκη, μουσική, δραματουργία, χειρισμός ήχου: Leonardo Gaipa, σχεδιασμός φωτισμού, χειρισμός φωτισμού: Guilhierme Mota, υλοποίηση σκηνογραφίας: Ivana Duarte. Μέντορες: Daniela Cruz και Joclecio Azevedo

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου( Πειραματικό θέατρο). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Συζήτηση με τον Χρήστο Χωμενίδη

To Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου φιλοξενεί έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες συγγραφείς της εποχής μας. Ο Χρήστος Χωμενίδης, πεζογράφος και συγγραφέας, που έχει τιμηθεί για το έργο του με το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 2015 και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυθιστορήματος το 2021 έρχεται στο Ηράκλειο για να συνομιλήσει με τον Ιστορικό και Πολιτικό Αναλυτή Γιάννη Χαραλαμπίδη.

Η ζωή, το έργο του, ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ελληνική κοινωνία, θέματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης καθώς και η σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία θα τεθούν επί τάπητος σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 19:30. Είσοδος Ελεύθερη. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σαρμάντζα του Κωνσταντίνου Δομηνίκ με τον Γιάννη Τσορτέκη

Τη μεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ Αθηνών του 2025 Σαρμάντζα με τον εκπληκτικό Γιάννη Τσορτέκη θα φιλοξενήσει τον Ιανουάριο του 2026 η Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Ο θεατρικός μονόλογος του Κωνσταντίνου Δομηνίκ είναι βασισμένος σε κείμενα από τις συλλογές διηγημάτων Ώπα-ώπα, μπλάτιμοι και Κακό ανήλιο, με τον συγγραφέα να υφαίνει ποιητικές εικόνες λαογραφικού τρόμου, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη ντοπιολαλιά του γενέθλιου τόπου του, της Πιερίας [Σαρμάντζα στην τοπική διάλεκτο σημαίνει βρεφική κούνια.

Ο συγγραφέας τοποθετεί το έργο του σε έναν τελετουργικό χώρο, όπου σώμα και ύλη γίνονται φορείς μνήμης και το υπερφυσικό μαζί με το φανταστικό διασταυρώνονται με τη λαϊκή παράδοση για να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό σύμπαν.

Σκηνοθέτρια της παράστασης είναι η Έλενα Μαυρίδου, η οποία δημιουργεί ένα αφαιρετικό τοπίο αποσύνθεσης, χωματερής αλλά και τόπου λήθης, «απόρριψης» σαρκίων, και επενδύει στο τελετουργικό πένθος για τον ήρωά της και στους στοχασμούς του παρελθόντος για να τον οδηγήσει τελικά στην παραληρηματική εξιλέωση.

Ο Γιάννης Τσορτέκης ενδύεται τα πάθη του ήρωα και επιχειρεί μια διαδρομή μνήμης και εξαγνισμού. Στέκει πάνω από τον ανοιχτό τάφο της μάνας του, σε μια άκρη του νεκροταφείου, που ονομάζεται επίσης Σαρμάντζα. Το μουσικό οργανικό πλαίσιο του Γιώργου Μαυρίδη, συνοδεύει με αρχέτυπα ακούσματα της απώλειας μέσα στο απόκοσμο σκηνικό τόπο φθαρτότητας του Πάρι Μέξη.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου, σύμβουλος δραματουργίας Κατερίνα Διακουμοπούλου, σκηνικά – κοστούμια Πάρις Μέξης, πρωτότυπη μουσική – σχεδιασμός ήχου Γιώργος Μαυρίδης, φωτισμοί Περικλής Μαθιέλλης, Βοηθός σκηνοθέτιδας Τάσος Νίκας, Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου Μυρτώ Κοσμοπούλου, Διεύθυνση παραγωγής Δήμητρα Κούζα (Εταιρεία Θεάτρου Χώρος), Ερμηνεία: Γιάννης Τσορτέκης.

Η συλλογή διηγημάτων Ώπα ώπα, μπλάτιμοι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενύπνιο (2022). Η συλλογή διηγημάτων Κακό ανήλιο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος (2024).

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Παρουσίαση Βιβλίου της Ευαγγελίας Σκαρσουλή με τίτλο: «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ / ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» – Η πρόσληψη της ποίησης μέσα από τη μουσική. Οι εκδόσεις Μετρονόμος, η ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου και το βιβλιοπωλείο Φωτόδεντρο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Ευαγγελίας Σκαρσουλή; «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ / ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» – Η πρόσληψη της ποίησης μέσα από τη μουσική.

Έκθεση Αρχιτεκτονικής: “IntelligensHistorica” – Τα ενετικά νεώρια στη Κρήτη

Στην βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 παρουσιάζεται η έκθεση αρχιτεκτονικής με τίτλο Intelligens Historica. Πρόκειται για τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπως παρουσιάστηκαν στο ελληνικό περίπτερο ως εθνική εκπροσώπηση στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, με θέμα:

Intelligens.Natural.Artificial.Collective με επιμελητή τον Carlo Ratti, που έλαβε χώρα στους κήπους της Biennale και στο νεώριο της Βενετίας από 10 Μαΐου έως 23 Νοεμβρίου 2025.

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 – Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00. Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

