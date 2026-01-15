ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Σύσκεψη για τον επανακαθορισμό των ορίων του παλαιού και του νέου αιγιαλού στον Κουμπέ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το κρίσιμο ζήτημα του επανακαθορισμού του παλαιού και νέου αιγιαλού στην περιοχή του Κουμπέ που εντάσσεται στο Σχέδιο Πόλεως, αποτέλεσε το αντικείμενο της σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Ρεθύμνης.

Στη σύσκεψη προέδρευσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Σκορδίλης , ο Aντιδήμαρχος Πολεοδομικών, Χωροταξικών και Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Στέλιος Ξεζωνάκης,

ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου Κυριάκος Παττακός, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης, οι καθηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας Νίκος Καμπάνης και Γιώργος Αλεξανδράκης και τα μέλη της νέας Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων Αιγιαλού με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Νίκο Δασκαλάκη.

«Οφείλουμε να προβούμε σε διόρθωση της οριοθέτησης του αιγιαλού, η οποία κατόπιν αιτήσεως μας, έχει ακυρωθεί ως εσφαλμένη και μη νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η προηγούμενη Επιτροπή αγνόησε την μελέτη που είχε εκπονήσει το ΙΤΕ και στην οποία καθορίζονται με επιστημονική ακρίβεια τα όρια του αιγιαλού. Σήμερα καλέσαμε τα μέλη της νέας Επιτροπής με στόχο να τα ενημερώσουμε σχετικά με την ανάγκη επανακαθορισμού, ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της περιοχής» τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης.

Στη σημερινή σύσκεψη αποφασίσθηκε να επικαιροποιηθεί η εν λόγω μελέτη του ΙΤΕ ώστε να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό η απόφαση με την οποία θα επανακαθορίζονται τα όρια του παλαιού και του νέου αιγιαλού στον Κουμπέ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνεχίζεται η έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»...

0
Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τις 30...

Airbnb: Η Κρήτη στην τριάδα με τις...

0
Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη. H Aττική...

Συνεχίζεται η έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»...

0
Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τις 30...

Airbnb: Η Κρήτη στην τριάδα με τις...

0
Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη. H Aττική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το «Καρναβάλι της Λίμνης»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης είναι ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων»

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην τελετή παράδοσης στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της...

Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» – Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα ασφαλέστερη απ’ ό,τι την παρέλαβα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας...

Συνεχίζεται η έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» στη Βικελαία

ΠΚ team ΠΚ team -
Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τις 30...

Airbnb: Η Κρήτη στην τριάδα με τις περισσότερες διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη. H Aττική...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST