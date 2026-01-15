Δήμος Ρεθύμνης:Σύσκεψη για τον επανακαθορισμό των ορίων του παλαιού και του νέου αιγιαλού στον Κουμπέ

Το κρίσιμο ζήτημα του επανακαθορισμού του παλαιού και νέου αιγιαλού στην περιοχή του Κουμπέ που εντάσσεται στο Σχέδιο Πόλεως, αποτέλεσε το αντικείμενο της σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Ρεθύμνης.

Στη σύσκεψη προέδρευσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Σκορδίλης , ο Aντιδήμαρχος Πολεοδομικών, Χωροταξικών και Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Στέλιος Ξεζωνάκης,

ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου Κυριάκος Παττακός, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης, οι καθηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας Νίκος Καμπάνης και Γιώργος Αλεξανδράκης και τα μέλη της νέας Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων Αιγιαλού με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Νίκο Δασκαλάκη.

«Οφείλουμε να προβούμε σε διόρθωση της οριοθέτησης του αιγιαλού, η οποία κατόπιν αιτήσεως μας, έχει ακυρωθεί ως εσφαλμένη και μη νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η προηγούμενη Επιτροπή αγνόησε την μελέτη που είχε εκπονήσει το ΙΤΕ και στην οποία καθορίζονται με επιστημονική ακρίβεια τα όρια του αιγιαλού. Σήμερα καλέσαμε τα μέλη της νέας Επιτροπής με στόχο να τα ενημερώσουμε σχετικά με την ανάγκη επανακαθορισμού, ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της περιοχής» τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης.

Στη σημερινή σύσκεψη αποφασίσθηκε να επικαιροποιηθεί η εν λόγω μελέτη του ΙΤΕ ώστε να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό η απόφαση με την οποία θα επανακαθορίζονται τα όρια του παλαιού και του νέου αιγιαλού στον Κουμπέ.