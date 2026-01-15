Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το «Καρναβάλι της Λίμνης»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την διοργάνωση του «Καρναβαλιού της Λίμνης» που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Το «Καρναβάλι της Λίμνης» πραγματοποιείται και φέτος αποδεικνύοντας ότι με τη συμμετοχή και τη διάθεση των πολιτών μπορεί να παραμένει δημιουργικό και δυναμικό. Η διαχρονική συμμετοχή αποδεικνύει στην πράξη ότι έχει τη δύναμη να συσπειρώνει την πόλη και να τη μετατρέπει σε μια μεγάλη, ζωντανή γιορτή.

Με εμπειρία, ελεύθερο θέμα για τους συμμετέχοντες, περισσότερες ιδέες, το «Καρναβάλι της Λίμνης» εξελίσσεται και μεγαλώνει.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε (14/1) στο κινηματοθέατρο REX μετά από πρόσκληση της αντιδημάρχου Πολιτισμού Γεωργίας Πολυχρονάκη – παρουσία προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων, εκπροσώπων φορέων, αθλητικών σωματείων, μαθητών, φοιτητών και δημοτών αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του φετινού καρναβαλιού.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 15 Φεβρουαρίου στη Νεάπολη με την συμμετοχή των συγκροτημάτων Cadjio Dilo – μιας παρέας μουσικών που «παντρεύει» την gypsy jazz και swing μουσική παράδοση, με τους ήχους και τα χρώματα του παλιού ελληνικού τραγουδιού – και των Grypsy Swing ενός μουσικού σχήματος που περιλαμβάνει στο ρεπερτόριο του τραγούδια παλιών καταξιωμένων Ελλήνων δημιουργών.

Στον Άγιο Νικόλαο οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου με την «παρέλαση των Κλόουν» και την συμμετοχή Μουσικών Μαθητικών συγκροτημάτων και φοιτητών της ΑΣΤΕΚ (stand up comedy) σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο «Διαγωνισμός Καπέλου» με παράλληλη την λειτουργία εργαστηρίων κατασκευής

(καπέλου) στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου», εικαστική έκθεση στον ίδιο χώρο με αντικείμενα παλαιότερων διοργανώσεων (στολές, καπέλα, φωτογραφίες), ενώ οι εκδηλώσεις της δεύτερης ημέρας θα ολοκληρωθούν το party που προγραμματίζεται στην κεντρική πλατεία της Ελούντας με την συμμετοχή των καρναβαλικών ομάδων.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 16:00 θα γίνει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με διαδρομή που θα ξεκινήσει από τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, θα συνεχίσει στην πλατεία και θα καταλήξει στην Λίμνη της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στην Λίμνη Αγίου Νικολάου θα εμφανιστεί το μουσικό σχήμα Hermaphrodite’s Child, ένα συγκρότημα που θα ταξιδεύσει τους συμμετέχοντες στις δεκαετίες του ’50 και΄60 μέσα από ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει ενεργά τη διοργάνωση και καλεί όλους τους συμπολίτες, τους συλλόγους και τις παρέες να συμμετέχουν δημιουργώντας τις δικές τους καρναβαλικές ομάδες, αφού η συμμετοχή είναι το «κλειδί» της επιτυχίας ενός δημιουργικού θεσμού, χαράς και εξωστρέφειας .