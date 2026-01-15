Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ξυλούρη-Στ’ Ανώγεια η ταφή του

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά η εξόδιος ακολουθία.
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Ξυλούρη – του αξεπέραστου Ψαρογιάννη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν μεθαύριο Σάββατο 17 Ιανουαρίου.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο. Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό στις 11 π.μ, ενώ τρισάγιο θα γίνει στην εκκλησία της Παναγίας στο Περαχώρι.
Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής στη γενέτειρα του στα Ανώγεια.
Ο ήχος με τον οποίο μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά
Το λαούτο του έντυσε γενιές Κρητικών. Συνόδευσε γλέντια, πανηγύρια, οικογενειακές στιγμές, χαρές και καημούς. Για τους ανθρώπους της Κρήτης, ο Ψαρογιάννης δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος μουσικός· ήταν ο ήχος που μεγάλωσαν μαζί του.
Από τα Ανώγεια στην αιωνιότητα της παράδοσης
Γεννημένος στα Ανώγεια το 1943, ανήκε στην ιστορική οικογένεια των Ξυλούρηδων — μια οικογένεια-σύμβολο για την κρητική παράδοση. Αδερφός του Νίκου Ξυλούρη και του Αντώνη Ξυλούρη (Ψαραντώνη), έφερε από νωρίς το χάρισμα αλλά και την ευθύνη μιας γενιάς που έμαθε να μιλά με μουσική, μαντινάδες και δοξάρια.
Η σχέση του με τους ήχους ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την παιδική του ηλικία. Στα πέντε του χρόνια κρατούσε ήδη μαντολίνο, ενώ λίγο αργότερα το λαούτο και η λύρα έγιναν προέκταση του εαυτού του. Πριν ακόμη τελειώσει το δημοτικό, συνοδεύει τον Νίκο Ξυλούρη, και στα δεκατέσσερά του συμμετέχει στην πρώτη του δισκογραφική ηχογράφηση. Στα δεκαεπτά του θεωρείται ήδη κορυφαίος λαουτιέρης και συνεργάζεται με τους σημαντικότερους λυράρηδες της Κρήτης.
Δημιουργός με προσωπική σφραγίδα
Ο Ψαρογιάννης δεν περιορίστηκε ποτέ στον ρόλο του δεξιοτέχνη. Υπήρξε δημιουργός με προσωπική σφραγίδα. Έγραψε, τραγούδησε, πειραματίστηκε, άνοιξε δρόμους. Με σεβασμό στην παράδοση αλλά και με δημιουργικό βλέμμα προς το παρόν, διαμόρφωσε ένα ύφος που παντρεύει το αυθεντικό με το σύγχρονο.
Στην πολύχρονη πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαίες μορφές της κρητικής μουσικής, όπως ο Κώστας Μουντάκης και ο Βασίλης Σκουλάς, ενώ άφησε το αποτύπωμά του και σε συνεργασίες με μουσικούς από άλλες παραδοσιακές μουσικές σχολές της Ελλάδας. Οι ηχογραφήσεις του αποτελούν σήμερα πολύτιμο πολιτιστικό θησαυρό. Με την απώλειά του, η Κρήτη αποχαιρετά έναν από τους τελευταίους μεγάλους αυθεντικούς εκφραστές της ψυχής της. Το λαούτο του σίγησε, μα ο ήχος του θα συνεχίσει να ζει σε κάθε γλέντι, σε κάθε μαντινάδα, σε κάθε ανάμνηση.
