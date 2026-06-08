ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πανελλαδικές 2026 – Ηράκλειο: Κινητό και σκονάκι μηδένισαν γραπτά υποψηφίων!

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με άσχημο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων.

Όχι ένα, όχι δύο αλλά… τρία μηδενικά είχαμε σήμερα σε γραπτά υποψηφίων από το Ηράκλειο!

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, δύο υποψήφιοι “πιάστηκαν” με κινητό τηλέφωνο, παρά τις σαφείς οδηγίες που συνεχώς αναφέρονται από τους επιτηρητές αλλά και του γεγονός ότι επρόκειτο για την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.
Επίσης, ο τρίτος μηδενισμός ήρθε από σκονάκι που είχε μαζί του υποψήφιος.
Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Λύκεια εντός αλλά και εκτός αστικού ιστού.

Δυστυχώς, η αυλαία των πανελλαδικών δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για το Ηράκλειο…https://www.cretalive.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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