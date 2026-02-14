Πανέτοιμο το Ρέθυμνο για ενόψει κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων

Πανέτοιμο το Ρέθυμνο, αναμένει τους επισκέπτες του για τις μεγάλες παρελάσεις κορύφωσης του φετινού Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

Στο πλαίσιο αυτό η πόλη μας έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει με ασφάλεια τους επισκέπτες της απ’ όλη την Ελλάδα απευθπυνοντας κάλεσμα αισιοδοξίας με κεντρικό μήνυμα «Γίνε, ζήσε, ντύσου Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ»!

Ενόψει της τελευταίας εβδομάδας και της κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Δημαρχείο σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων, προκειμένου να επισημανθεί η ετοιμότητα όλων, να γίνουν οι απαιτούμενες επισημάνσεις και να απαντηθούν όλα τα σχετικά ερωτήματα για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

«Η πόλης μας είναι απολύτως έτοιμη, σωστά προετοιμασμένη και ως ασφαλής προορισμός περιμένει τον κόσμο από όλη την Κρήτη, όλη τη χώρα να ζήσει την μοναδική εμπειρία του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού» είπε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μάνος Τσάκωνας, κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε.

Ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της διοργάνωσης, τις καρναβαλικές ομάδες και τα μέλη τους και βέβαια όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους φορείς που συμβάλλουν καθοριστικά κάθε χρόνο στην ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης κ. Στέλιος Σαμψών, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Στέλιος Σπανουδάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργος Σκορδίλης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου κ. Ιάκωβος Διακουμάκης, ο Πρόεδρος του Ο.Ρ.Κ. κ. Μιχάλης Πετρακάκης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου κ. Γιώργος Παπακωνσταντής,

ο Διοικητής της Π.Υ. Ρεθύμνου κ. Δημήτριος Δρυγιαννάκης καθώς και ο Αξιωματικός της ίδιας υπηρεσίας κ. Ιωάννης Δράκος, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου κ. Μιχάλης Λαγουβάρδος και ο υπαξιωματικός της ίδιας υπηρεσίας κ. Αντώνης Ζολώτας.

Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου συμμετείχαν η κ. Μαρία Σμπούκη και η κ. Ελένη Δαβή, εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχαν ο κ. Γεώργιος Κακλαμάνος και η κ. Ευαγγελία Ηλιάκη. Το ΕΚΑΒ εκπροσώπησε ο κ. Ανδρέας Βουρβαχάκης, το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου ο κ. Ηλίας Μοσχάκης και η κ. Στέλλα Μαθιουδάκη. Το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου συμμετείχε με τον κ. Νίκο Πάγκαλο και το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ρεθύμνης με τον κ. Νίκο Μαύρο.

Συμμετείχαν επίσης από το Σωματείο Εστίασης τα μέλη του Χάρης Αυγουστάκης, Γρηγόρης Πολυμήλης και Εύα Θεοφιλοπούλου. Εκ μέρους του μεγάλου χορηγού της φετινής διοργάνωσης, της εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος συμμετείχε η κ. Αθηνά Πλεμμένου.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, εκπροσώπησε η συνεργάτης της, Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε.Ρ. κ. Ρόη Βαβουράκη, η οποία στην Σ.Τ. είπε τα εξής:

«Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, που σηματοδοτεί και φέτος την έναρξη μιας από τις πιο ζωντανές, χαρούμενες και εξωστρεφείς διοργανώσεις του τόπου μας: το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι.

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, είναι ένας θεσμός που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του Ρεθύμνου και ολόκληρης της Κρήτης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας καθώς λόγω των κατολισθήσεων έχει μεταβεί σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου σημειώθηκαν ορισμένες κατολισθήσεις. Μου ζήτησε, όμως, να μεταφέρω τη διαρκή της στήριξη στη διοργάνωση, καθώς και τις ευχές της για απόλυτη επιτυχία των φετινών εκδηλώσεων.

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι δεν είναι απλώς μια μεγάλη γιορτή. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, εθελοντισμού, δημιουργικότητας και συνεργασίας φορέων και πολιτών. Η συμβολή του στην πολιτιστική ζωή του τόπου, αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής προβολής, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως κάθε χρόνο, στηρίζει έμπρακτα και με συνέπεια το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία πολιτιστική, κοινωνική και τουριστική του αξία. Πρόκειται για έναν θεσμό που ενώνει μικρούς και μεγάλους, προβάλλει τη δημιουργικότητα και το κέφι, το πνεύμα της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή του Ρεθύμνου σε πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, το Δήμο Ρεθύμνης, τους συλλόγους και τους εθελοντές που εργάζονται με συνέπεια και πάθος για τη φετινή διοργάνωση. Αυτή η κοινή προσπάθεια είναι το πραγματικό μυστικό της διαχρονικής του επιτυχίας.

Εύχομαι ένα Καρναβάλι γεμάτο έμπνευση, χαρά και ασφάλεια για όλους».

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΣΦΑΛΗΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης με τις υπηρεσίες του και σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο φορέα και υπηρεσία, είναι απολύτως έτοιμος να υποδεχθεί τους επισκέπτες της πόλης.

Τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής αλλά και η εμπορική αγορά της πόλης έχουν ήδη προβεί σε κάθε κατάλληλη προετοιμασία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και στο πλήθος των επισκεπτών μας.

Πανέτοιμες είναι επίσης οι υπηρεσίες για την προστασία του πολίτη, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τα σώματα εθελοντών και τα μέλη του Σώματος Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να συμβάλουν σε κάθε έκτακτη ανάγκη που θα χρειαστεί.

Στο έργο τους συνεισφέρουν και οι καρναβαλιστές που περιφρουρούν τις παρελάσεις, όχι μόνο ως προς την ροή τους αλλά συμβάλλοντάς και στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι στο κέντρο της πόλης θα υπάρχουν δεκάδες εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έτοιμοι να βοηθήσουν.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Τ.Τ. Ρεθύμνου Μιχάλη Λαγουβάρδο την ημέρα της μεγάλης παρέλασης, στις 22 Φεβρουαρίου 2026, θα εφαρμοστούν διακοπές κυκλοφορίας επί του άξονα που θα λάβει χώρα η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, δηλαδή, επί της Μ. Πορτάλιου από το ύψος τις οδού Σαουνάτσου επί της Εμμ. Πορτάλιου, της Λ. Κουντουριώτη της Ηγουμένου Γαβριήλ έως το ύψος της οδού Κριάρη). Επιπρόσθετα θα υπάρχουν διακοπές και σε οδούς που οδηγούν στον άξονα της παρέλασης.

Διαδρομή

Η κίνηση των οχημάτων από Δυτικά προς Ανατολικά θα διεξάγεται από τις κάτωθι οδούς: Είσοδος από Κόμβο Ατσιποπούλου – Σταμαθιουδάκη – Κριάρη – Ιδαίου Άνδρου- Κουρμούλη- Δημητρακάκη –Μοάτσου – Ζυμβρακάκη – Αντ. Βασιλάκη – Θεοτοκοπούλου – Κολοκοτρώνη – Σαουνάτσου – Καποδιστρίου – Πανεπιστημίου – Πορτάλιου – Μαχ. Σχολ. Χωρ/κής- Εμμ. Παχλά – Έξοδος από Κόμβο Αμαρίου.

Η κίνηση των οχημάτων από Ανατολικά προς Δυτικά θα διεξάγεται από τις κάτωθι οδούς:

Α΄Διαδρομή (Αρχικά πριν το κλείσιμο της παραλιακής στο ύψος Δελφίνι-Μαρίνα):

Είσοδος από Κόμβο Αμαρίου Λ. Μάχης Κρήτης – Αυστραλών Πολεμιστών –Άρη Βελουχιώτη – Σοφ. Βενιζέλου – Ελευθερίου Βενιζέλου – Ιουλ. Πετυχάκη – Αρκαδίου –Κεφαλογιάννηδων – Σταμαθιουδάκη – Κόμβος Ατσιποπούλου.

Β΄Διαδρομή (Μετά την διακοπή κυκλοφορίας – από το Λιμενικό – και αφού γεμίσει το πάρκινγκ της Μαρίνας):

Είσοδος από Κόμβο Αμαρίου Λ. Μάχης Κρήτης – Αυστραλών Πολεμιστών Άρη Βελουχιώτη – Ελευθερίας- Κόρακα Καμάρα – Πορτάλιου – Σαουνάτσου – Καποδιστρίου – Κ.Παλαμά – Καούνη – Καζαντζάκη – Σαθά – Κονδυλάκη – Χατζημιχάλη Γιάνναρη –Ψυχουντάκη Κόμβος Σπηλίου.

Περίπου τις μεσημβρινές ώρες όταν θα εξακριβωθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας ότι οι χώροι στάθμευσης είναι πλήρεις, θα διακοπεί η κυκλοφορία στις εισόδους της πόλης του Ρεθύμνου (Κόμβος Ατσιποπούλου , Κόμβος Σπηλίου , Κόμβος Αμαρίου , Κόμβο Γάλλου και είσοδος μέσω της Παλιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου στο ύψος του Κόμβου Αμαρίου) . Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται στους χώρους στάθμευσης που έχουν οριστεί από το Δήμο Ρεθύμνου, ως εξής:

• για όσους έρχονται από Δυτικά, προς το παλαιό λιμεναρχείο (τελωνείο), οικόπεδο Φραγάκη και χώρο γυμναστηρίου OCEAN,

• για όσους έρχονται από Κόμβο Σπηλίου, το 1ο ΓΕΛ και

• μετέπειτα θα γίνουν εκτροπές κυκλοφορίας και ο κόσμος θα κατευθύνεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γάλλου και εν συνεχεία στα Κέντρα «ΦΑΡΟΣ», «ΜΕΓΑΡΟ» από όπου οι επισκέπτες της πόλης μας θα μεταφέρονται δωρεάν με λεωφορεία του ΚΤΕΛ στο κεντρικό σταθμό του ΚΤΕΛ.

ΣΥΝΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Στο δρόμο για την κορύφωση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου είναι απόλυτα έτοιμο ν’ ανταποκριθεί στο έργο του, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της Σ.Τ. η υπεύθυνη επικοινωνίας του φορέα κ. Στέλλα Μαθιουδάκη.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 θα εκτελεστούν κατά μέσο όρο 240-250 δρομολόγια, μόνο για τη μεταφορά επισκεπτών από τα πάρκινγκ προς κέντρο και αντίστροφα.

Στους δρόμους του Ρεθύμνου θα βρίσκονται πάνω από 350 λεωφορεία όλων των τύπων από το Ρέθυμνο και τα Χανιά

Επί ποδός θα βρίσκεται σύσσωμο το προσωπικό Σταθμού στο Ρέθυμνο, ενώ θα υπάρξουν ενισχύσεις και την έδρα της Εταιρείας, τα Χανιά

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, λεωφορεία -όλων των τύπων με έμπειρους οδηγούς- θα είναι παραταγμένα στα πάρκινγκ των κέντρων «ΜΕΓΑΡΟ-ΦΑΡΟΣ» και στο ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΛΟΥ για τη ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ προς το κέντρο και αντίστροφα.

Παρόντες στα πάρκινγκ θα είναι και οι διαχειριστές (συντονιστές) των οχημάτων.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση που θα υπάρχει η μεταφορά θα είναι και μαζική, ακόμα και ανά 1 λεπτό εάν απαιτηθεί!

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων και τα έκτακτα δρομολόγια που έχουν σχεδιάστει για το 3ημερο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα, είναι αναρτημένο στο website του ΚΤΕΛ www.e-ktel.com, καθώς και στα social media της Εταιρείας μας σε Facebook, Instagram, Tik Tok και Χ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ