Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό – Γιατί ονομάστηκε «Φεγγάρι των λουλουδιών»

Η επόμενη Πανσέληνος θα εμφανιστεί το βράδυ της 1ης Μαΐου 2026, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για την γνωστή παραδοσιακά ως “Πανσέληνος των Λουλουδιών” (Flower Moon), ένα όνομα που συνδέεται με την ανοιξιάτικη άνθηση της φύσης στον μήνα Μάιο.

Γιατί λέγεται “Πανσέληνος των Λουλουδιών”

Η ονομασία αυτή προέρχεται από παλιές παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, όπου κάθε πανσέληνος του έτους έπαιρνε όνομα σχετικό με τη φύση και την εποχή. Η πανσέληνος του Μαΐου συμβολίζει την κορύφωση της άνοιξης, όταν η φύση βρίσκεται σε πλήρη άνθιση.

Πότε θα τη δούμε στην Ελλάδα

Η Πανσέληνος θα είναι ορατή:

Από τη δύση του Ήλιου και μετά το βράδυ της 1ης Μαΐου 2026

Το φαινόμενο είναι πιο εντυπωσιακό όταν το φεγγάρι ανατέλλει χαμηλά στον ορίζοντα, καθώς φαίνεται μεγαλύτερο και πιο «χρυσαφένιο»

Τι να περιμένουμε στον ουρανό

Η Πανσέληνος της άνοιξης είναι από τις πιο φωτεινές και “ζεστές” οπτικά πανσελήνους του έτους. Σε καθαρό ουρανό, το φως της μπορεί να κάνει τα τοπία να φαίνονται σχεδόν σαν ημέρα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση και φωτογράφιση.

Μια ανοιξιάτικη νύχτα που αξίζει να δεις

Η “Πανσέληνος των Λουλουδιών” σηματοδοτεί ουσιαστικά την καρδιά της άνοιξης και αποτελεί μια από τις πιο όμορφες στιγμές του σεληνιακού κύκλου.