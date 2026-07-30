ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Παντελής Μουρτζανός: Η σημερινή ημέρα βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Η σημερινή ημέρα βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο. Δύο ήρωες, δύο δικοί μας άνθρωποι, δύο πυροσβέστες μας, έχασαν τη ζωή τους την ώρα που έδιναν τη δική τους μάχη για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας, τον τόπο και το φυσικό μας περιβάλλον. Μια μάχη με τη φωτιά που, δυστυχώς, αποδείχθηκε άνιση.

Υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή, με θάρρος, αυταπάρνηση και αφοσίωση. Η θυσία τους αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς και δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί.

Η απώλειά τους είναι μια συγκλονιστική υπενθύμιση του βαρύτατου χρέους και των καθημερινών κινδύνων που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υπερασπιζόμενοι την ασφάλεια όλων μας.

Η προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα αυταπάρνησης και ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς την κοινωνία.
Εκφράζω την ειλικρινή μου συμπαράσταση και τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αιωνία η μνήμη τους.

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