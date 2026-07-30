ΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε μήνυμα του για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέρει:
Η Κρήτη ολόκληρη πενθεί σήμερα. Η τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη.

Δύο άνθρωποι, δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, λειτούργησαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για να προστατεύσουν τις περιουσίες, το φυσικό μας περιβάλλον και, πάνω απ’ όλα, τις ανθρώπινες ζωές. Η θυσία τους αποτελεί την ύψιστη πράξη προσφοράς προς την κοινωνία και την πατρίδα, αλλά και μια βαρύτατη υπενθύμιση του κινδύνου που διατρέχουν καθημερινά οι άνθρωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η μνήμη τους θα παραμείνει αιώνια και η προσφορά τους ανεξίτηλη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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