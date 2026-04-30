ΡΕΘΥΜΝΟ

Παντελής Μουρτζανός: «Με τη χρηματοδότηση για την κατασκευή μέρους των κτιριακών υποδομών της Σχολής Ασωμάτων θεμελιώνεται μια βασική διεκδίκηση για τον τόπο μας»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής της Βουλής για τους Ορεινούς Δήμους, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5.000.000 ευρώ για την κατασκευή μέρους των κτιριακών υποδομών της Σχολής Ασωμάτων Αμαρίου. Με αφορμή την ανακοίνωση αυτή, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς η δέσμευση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη για χρηματοδότηση ύψους 5.000.000 ευρώ για την κατασκευή μέρους των κτιριακών υποδομών της Σχολής Ασωμάτων θεμελιώνει ουσιαστικά την υλοποίηση ενός μακρόπνοου και φιλόδοξου οράματος – μιας βασικής διεκδίκησης για τον τόπο μας, που σήμερα κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς την πραγματοποίησή της.

Προσωπικά αποτελεί μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς μετά από χρόνια και πολλή προσπάθεια που έχουμε καταβάλει μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαίρη Λιονή, τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, τους κτηνοτροφικούς συλλόγους και μια σειρά επιστημόνων που στάθηκαν δίπλα μας – μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία του Δικτύου Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης,

του φορέα που έδωσε θεσμική υπόσταση στο εγχείρημα – πλέον εξασφαλίζουμε ότι η αναβίωση της Σχολής δεν θα μείνει στα χαρτιά. Τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα στολίδι για όλη την Επαρχία Αμαρίου και όλη την Κρήτη.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν ήταν εύκολο και αυτονόητο. Οι δυσκολίες στη διαδρομή ήταν τεράστιες. Από τη διεκδίκηση των απαραίτητων εκτάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, την περίφραξη και αξιοποίηση των εκτάσεων μέσα από καλλιέργειες για την παραγωγή ζωοτροφών ώστε να συντηρηθεί το υφιστάμενο ζωικό κεφάλαιο, έως την ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα και μια σειρά ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων της Κρήτης. Όλα χρειάστηκαν κόπο, χρόνο και επιμονή.

Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω, δημόσια τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται δίπλα μας.

Συνεχίζουμε με το ίδιο σχέδιο, την ίδια συνεργασία και την ίδια συνέπεια Περιφέρεια Κρήτης , Δήμος Αμαρίου και ΕΛΓΟ Δήμητρα ώστε η Σχολή Ασωμάτων να γίνει ξανά σημείο αναφοράς, για το Αμάρι, και για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης».

politika-kritis-ad
