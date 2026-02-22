«Παρέλαση » Επισκεπτών του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού στο ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου

Το αδιαχώρητο, κόντρα στην καιρική αστάθεια, σημειώνεται από νωρίς το μεσημέρι στο σταθμό του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, στο Ρέθυμνο από τους εκατοντάδες επισκέπτες του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού που κάνουν κυριολεκτικά «παρέλαση»!

Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, «αγκαλιάζει» και φέτος την κορυφαία αυτή διοργάνωση του Ρεθύμνου με το έμψυχο δυναμικό της Εταιρείας να κινείται στους ξέφρενους και απαιτητικούς ρυθμούς του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

Δεκάδες εργαζόμενοι του ΚΤΕΛ από το Ρέθυμνο και τα Χανιά μπήκαν από νωρίς στη «γραμμή εκκίνησης» έχοντας ως βασικό τους μέλημα την καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του μεγαλύτερου καρναβαλιού της Κρήτης.

Τριακόσια πενήντα συνολικά μικρά και μεγάλα λεωφορεία του ΚΤΕΛ μεταφέρουν εντελώς δωρεάν με ασφάλεια, άνεση και κυρίως χωρίς καθυστερήσεις τους πολυάριθμους επισκέπτες από τα περιφερειακά πάρκινγκ του Σταδίου Γάλλου και των κέντρων «ΜΕΓΑΡΟ-ΦΑΡΟΣ» προς το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.

Η ροή της κίνησης είναι συνεχής, όπως συνεχή θα είναι και τα δρομολόγια από και προς τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης έως και τις 11.00 το βράδυ.