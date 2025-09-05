Παρουσία και Εκδηλώσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) θα συμμετέχει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Ε.Α.Π. θα έχει και φέτος δυναμική παρουσία με περίπτερο, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί άμεσα για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του, τα οποία διαρκώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται σύμφωνα με τις εξελίξεις στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Το Ε.Α.Π., ως το μοναδικό δημόσιο Α.Ε.Ι. που εφαρμόζει αποκλειστικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με 35.000 φοιτητές και 90.000 αποφοίτους, αποτελεί ένα από τα πλέον καινοτόμα και παγκοσμίως αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια. Πρόσφατα κατατάχθηκε στην κορυφή των Ανοικτών Πανεπιστημίων όλου του κόσμου σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Webometrics Ranking of World Universities του 2025, λαμβάνοντας την 6η θέση μεταξύ των 130 αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων σε όλον τον κόσμο και την 13η θέση μεταξύ των συνολικά 67 Ελληνικών Πανεπιστημίων, δημόσιων οργανισμών εκπαίδευσης αλλά και Κολλεγίων και Ιδιωτικών Φορέων Κατάρτισης.

Στη διάρκεια της Δ.Ε.Θ., σημαντική θα είναι και η συμμετοχή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΑΠ. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου μας θα παρουσιάζονται τα καινοτόμα και ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε όλο το ηλικιακό φάσμα!

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ε.Α.Π. στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις ακόλουθες εκδηλώσεις στο περίπτερο 17 Αkademia – stand 38.

– Κυριακή 4/9/2025 και ώρα 12:00 την εκδήλωση «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δια βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας: Μία ανοικτή συζήτηση σε αναζήτηση συγκλίσεων».

– Σάββατο 13/9/2025 και ώρα 12:00 την εκδήλωση: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εξ Αποστάσεως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προοπτικές, Προκλήσεις & Εφαρμογές».

– Σάββατο 13/9/2025 και ώρα 18:00 την εκδήλωση: «Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πολιτική πρόκληση: ο Ρόλος των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ».

Στο Stand -38- έμπειρα στελέχη του Ιδρύματος θα υποδέχονται τους επισκέπτες σε ολόκληρο το διάστημα λειτουργίας της έκθεσης (Σάββατο 6/9 έως Κυριακή 14/9).

Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!