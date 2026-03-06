Αναζήτηση
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά ναι στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε με σθένος, τις θέσεις του μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ.

«Ο πόλεμος με το Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος, το οποίο θα πληρώσουμε…», προειδοποίησε ο Πέδρο Σάντσεθ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μένοντας πιστός στη θέση του πως πρόκειται για μια «παράνομη επέμβαση».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ενέτεινε την κριτική του απέναντι στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας εκμεταλλεύτηκε την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λούις Μοντενέγκρο, στο τέλος της ισπανο-πορτογαλικής συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη La Rábida (Huelva), για να απαντήσει με σφοδρότητα στις επικρίσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αυτός ο πόλεμος είναι εκτός του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας»

Ωστόσο, πριν από οτιδήποτε άλλο, ο Σάντσεθ εξέφρασε τον «τεράστιο σεβασμό του προς την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών» και την «τεράστια θαυμασμό του προς την αμερικανική κοινωνία».

Ωστόσο, η θέση της κυβέρνησής του είναι «σαφής», τόνισε, καθώς επισήμανε ότι «αυτός ο πόλεμος είναι εκτός του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας».

Η αποστολή της φρεγάτας στην Κύπρο

Αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης για τον αποστολή μίας φρεγάτας σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο, ο ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε Όχι στον πόλεμο στο Ιράν είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

«Η πιστή συνεργασία» θα πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στην Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον, είπε ο ισπανός πρωθυπουργός που δέχθηκε τις σφοδρές επικρίσεις της Ουάσινγκτον για την στάση του απέναντι στον αμερικανοΐσραληινό πόλεμο.

Οι διμερείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από «σεβασμό, πνεύμα πιστής συνεργασίας» και να στηρίζονται στη βάση της «ισοτιμίας», στο πλαίσιο ενός «ατλαντισμού όπου το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες αποτελούν τον πυλώνα και όπου υπερισχύει η συνεργασία και όχι η αντιπαλότητα», είπε κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πορτογάλο πρωθυπουργό.

Μέση Ανατολή: Η Ουκρανία μπαίνει στη «μάχη» κατά των ιρανικών drones – Το αντάλλαγμα που ζητάει
ΠΚ team
ΠΚ team
