Αναζήτηση
ΚΥΠΡΟΣ

Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενί Ντουζέν.

Το Κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων (ΚΥΠΕ) μετέδωσε ότι η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή 8 Μαρτίου, τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν» τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση drone κατά των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο Ακρωτήρι, η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν επιβεβαιώνει επίσημα η «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους. Η αποστολή στα κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, σημείωνει το δημοσίευμα.

Reuters: Εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής F16 η Τουρκία

Tην είδηση επιβεβαιώνει με επιφύλαξη το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πηγή του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Η πηγή δήλωσε ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου. Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος...

0
Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν...

Ιράν: «Χτυπήσαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham...

0
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη...

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος...

0
Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν...

Ιράν: «Χτυπήσαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham...

0
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST