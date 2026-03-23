Δεν πειράζει Μίλτο, εκτός μεταλλίων ο Τεντόγλου, έμεινε στο χαμηλό 8.19μ. και στην 6η θέση

Με καλύτερο άλμα στα 8.19μ στον μεγάλο τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόρουν στην Πολωνία ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την έκτη θέση στον κόσμο.
Στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την έκτη θέση με καλύτερο άλμα στα 8,19 μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να βρει τη σταθερότητα που τον χαρακτηρίζει στη βαλβίδα, μένοντας κάτω από το φετινό του ρεκόρ στα 8,27 μ., και έτσι δεν μπόρεσε να διεκδικήσει υψηλότερη θέση. Είχε σταθερότητα πάνω από τα 8μ 6/6 άλματα πάνω από το φράγμα. Κατά σειρά πήδηξε 8.09μ, 8.15μ, 8.06μ 8.00μ, 8.12μ και 8.19μ
Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ, ο οποίος με εντυπωσιακό τελευταίο άλμα στα 8,46 μ. προκάλεσε έκπληξη και ανέβηκε στο top 10 όλων των εποχών στον κλειστό στίβο. Το αργυρό μετάλλιο πήγε στον Ιταλό Ματία Φουρλάνι με άλμα 8,39 μ., ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, παρά το φετινό του ρεκόρ στα 8,45 μ., περιορίστηκε στην τρίτη θέση με 8,31 μ.
Η διοργάνωση στο Τόρουν επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το άλμα εις μήκος είναι γεμάτο ανατροπές και απρόβλεπτες στιγμές, με τον Μπαλντέ να κλέβει την παράσταση και τον Τεντόγλου να μένει κοντά στο υψηλό επίπεδο αλλά χωρίς να φτάνει στην κορυφή.
Η τελική κατάταξη στο μήκος ανδρών
Γκέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 8.46μ
Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) – 8.39μ
Μποζιντάρ Σαραμπόγιουκοφ (Βουλγαρία) – 8.31μ
Χόρχε Α. Οντελίν (Κούβα) – 8.26μ
Τζερεμάια Ντέιβις (ΗΠΑ) – 8.21μ
Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.19μ
Ταζέι Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8.12μ
Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) – 8.04μ
Κάρεϊ ΜακΛέοντ (Τζαμάικα) – 7.98μ
Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) – 7.94μ
Λίαμ Άντκοκ (Αυστραλία) – 7.92μ
Στέφιν ΜακΚάρτερ (ΗΠΑ) – 7.89μ
Χενγκ Σου (Κίνα) – 7.76μ
Κρίστιαν Πούλι (Φινλανδία) – 7.71μ
Λούκα Χέρντεν (Γερμανία) – 7.68μ
Τεμόσο Μασικάνε (Νότια Αφρική) – 7.37μ
Λούβο Μανιόνγκα (Νότια Αφρική) – δεν κατέγραψε επίδοση