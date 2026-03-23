Με καλύτερο άλμα στα 8.19μ στον μεγάλο τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόρουν στην Πολωνία ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την έκτη θέση στον κόσμο.

Δεν πειράζει Μίλτο, εκτός μεταλλίων ο Τεντόγλου, έμεινε στο χαμηλό 8.19μ. και στην 6η θέση

Στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την έκτη θέση με καλύτερο άλμα στα 8,19 μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να βρει τη σταθερότητα που τον χαρακτηρίζει στη βαλβίδα, μένοντας κάτω από το φετινό του ρεκόρ στα 8,27 μ., και έτσι δεν μπόρεσε να διεκδικήσει υψηλότερη θέση. Είχε σταθερότητα πάνω από τα 8μ 6/6 άλματα πάνω από το φράγμα. Κατά σειρά πήδηξε 8.09μ, 8.15μ, 8.06μ 8.00μ, 8.12μ και 8.19μ

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ, ο οποίος με εντυπωσιακό τελευταίο άλμα στα 8,46 μ. προκάλεσε έκπληξη και ανέβηκε στο top 10 όλων των εποχών στον κλειστό στίβο. Το αργυρό μετάλλιο πήγε στον Ιταλό Ματία Φουρλάνι με άλμα 8,39 μ., ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, παρά το φετινό του ρεκόρ στα 8,45 μ., περιορίστηκε στην τρίτη θέση με 8,31 μ.

Η πέμπτη προσπάθεια στα 8.12μ.

Η διοργάνωση στο Τόρουν επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το άλμα εις μήκος είναι γεμάτο ανατροπές και απρόβλεπτες στιγμές, με τον Μπαλντέ να κλέβει την παράσταση και τον Τεντόγλου να μένει κοντά στο υψηλό επίπεδο αλλά χωρίς να φτάνει στην κορυφή.

Η τελική κατάταξη στο μήκος ανδρών

Γκέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 8.46μ

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) – 8.39μ

Μποζιντάρ Σαραμπόγιουκοφ (Βουλγαρία) – 8.31μ

Χόρχε Α. Οντελίν (Κούβα) – 8.26μ

Τζερεμάια Ντέιβις (ΗΠΑ) – 8.21μ

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.19μ

Ταζέι Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8.12μ

Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) – 8.04μ

Κάρεϊ ΜακΛέοντ (Τζαμάικα) – 7.98μ

Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) – 7.94μ

Λίαμ Άντκοκ (Αυστραλία) – 7.92μ

Στέφιν ΜακΚάρτερ (ΗΠΑ) – 7.89μ

Χενγκ Σου (Κίνα) – 7.76μ

Κρίστιαν Πούλι (Φινλανδία) – 7.71μ

Λούκα Χέρντεν (Γερμανία) – 7.68μ

Τεμόσο Μασικάνε (Νότια Αφρική) – 7.37μ

Λούβο Μανιόνγκα (Νότια Αφρική) – δεν κατέγραψε επίδοση