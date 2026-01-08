Περισσότερες οι εγγραφές επιχειρήσεων από τις διαγραφές το 2025 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου – Ενθαρρυντικά στοιχεία για την επιχειρηματικότητα

Το έτος 2025 καταγράφεται ως ένα ιδιαίτερα θετικό έτος για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) που διατηρεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η αποτύπωση των εγγραφών και διαγραφών επιχειρήσεων καταδεικνύει σαφή αύξηση του αριθμού των ενεργών επιχειρήσεων, στοιχείο που λειτουργεί ως ένδειξη ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα, κατά το διάστημα 01/01/2025 – 31/12/2025, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου καταγράφηκαν 3.350 νέες εγγραφές επιχειρήσεων και 903 διαγραφές.

Το συνολικό ισοζύγιο είναι θετικό κατά 2.447 επιχειρήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες υπερέβησαν σημαντικά τις διακοπές δραστηριότητας.

Ανάλυση ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Τομέας Υπηρεσιών

Εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική με:

• 1.563 εγγραφές

• 380 διαγραφές

• Καθαρό ισοζύγιο: +1.183 επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες καταγράφουν 908 εγγραφές, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας παραμένει βασικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας.

Τομέας Μεταποίησης

Καταγράφεται επίσης ισχυρό θετικό πρόσημο:

• 767 εγγραφές

• 202 διαγραφές

• Καθαρό ισοζύγιο: +565 επιχειρήσεις

Θετικά κινούνται, τόσο οι ατομικές επιχειρήσεις, όσο και οι εταιρικές μορφές (ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), στοιχείο που δείχνει επενδυτική κινητικότητα και οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τομέας Τουρισμού

Συνεχίζει να αποτελεί βασικό αναπτυξιακό μοχλό:

• 378 εγγραφές

• 41 διαγραφές

• Καθαρό ισοζύγιο: +337 επιχειρήσεις

Η αύξηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη δυναμική του τουριστικού προϊόντος και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων σε συναφείς δραστηριότητες.

Τομέας Εμπορίου

Στο Εμπόριο καταγράφονται:

• 641 εγγραφές

• 279 διαγραφές

• Καθαρό ισοζύγιο: +362 επιχειρήσεις

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις κόστους, ο τομέας διατηρεί θετική καθαρή μεταβολή, κυρίως μέσω μικρών και ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων.

Συμπεράσματα

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για το 2025 επιβεβαιώνουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο κινείται σε θετική τροχιά, η τοπική οικονομία παρουσιάζει αναπτυξιακή δυναμική, παρά τις προκλήσεις και απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές στήριξης για τη βιωσιμότητα των μικρών και ατομικών επιχειρήσεων.

Ρόλος των Ατομικών Επιχειρήσεων

Κοινός παρονομαστής σε όλους τους τομείς είναι η κυριαρχία των ατομικών επιχειρήσεων στις νέες εγγραφές. Το φαινόμενο αυτό:

• υποδηλώνει χαμηλότερα εμπόδια εισόδου,

• αντανακλά ανάγκη αυτοαπασχόλησης,

• καταδεικνύει ευελιξία προσαρμογής στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Οι διαγραφές επίσης αφορούν, κυρίως ατομικές επιχειρήσεις, στοιχείο που αναδεικνύει τη μεταβλητότητα και την ευαλωτότητα της μικρής επιχειρηματικότητας.

«Το ευρύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το συνολικά θετικό ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για το έτος 2025 αποτυπώνει μια σταθερή τάση κινητικότητας του επιχειρηματικού ιστού στο Ηράκλειο.

Παρά τις διαρθρωτικές δυσκολίες, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις πιέσεις ρευστότητας και την αβεβαιότητα του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, η ίδρυση νέων επιχειρήσεων υπερκαλύπτει τις διακοπές δραστηριότητας.» σημειώνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και επισημαίνει:

«Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, καθώς υποδηλώνει ότι σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας εξακολουθεί να διαθέτει αντανακλαστικά προσαρμογής και διάθεση ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου.

Η έντονη παρουσία ατομικών επιχειρήσεων στις νέες εγγραφές καταδεικνύει, αφενός, τη δυναμική της αυτοαπασχόλησης και της μικρής επιχειρηματικότητας, αφετέρου όμως αναδεικνύει και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της βιωσιμότητας αυτών των σχημάτων, ώστε να μετατραπεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία σε μακροχρόνια και παραγωγική δραστηριότητα.

Συνολικά, τα στοιχεία του 2025 δεν αποτυπώνουν απλώς ποσοτική αύξηση των επιχειρήσεων, αλλά σκιαγραφούν ένα μεταβατικό στάδιο της τοπικής οικονομίας, στο οποίο η επιχειρηματικότητα παραμένει ενεργή, με προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποστηριχθεί από στοχευμένες πολιτικές χρηματοδότησης, μείωσης διοικητικών βαρών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.»