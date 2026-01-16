ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η Μέλπω Ζαρόκωστα, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Η αγαπημένη ηθοποιός που έπασχε από άνοια, είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του γιου της τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε και επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών.

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες». «Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα», είχε δηλώσει τότε ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος.
Ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που ειχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμηση μου και δήλωνε θαυμάστρια μου. Γι αυτο την αγαπουσα πολύ. Ηταν παντρεμένη με τον θείο μου τον Βίκτωρα Παγουλάτο που επισης κι εκεινος μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές. Απο αυτόν τον γάμο γεννήθηκε το μοναδικό της παιδι και ξάδερφος μου ο Αλεξανδρος.

