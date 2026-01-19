Πέθανε ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino Garavani σε ηλικία 93 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica και άλλα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Τον θάνατo του Βαλεντίνο ανακοίνωσε το Ίδρυμά του “Fondazione Valentino Garabani e Giancarlo Giammetti”:
«Ο ιδρυτής μας, Βαλεντίνο Γκαραβάνι, απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.
Η έκθεση σε λαϊκό προσκύνημα θα τελεστεί στην PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 π.μ.»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγα λόγια για τον Αυτοκράτορα της Μόδας
Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι γεννήθηκε στη Βογκέρα το 1932 και έκανε τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της μόδας στο Παρίσι, μαθητεύοντας στα ατελιέ των Ζαν Ντεσές και Γκι Λαρός. Επιστρέφοντας στην Ιταλία, άνοιξε το πρώτο του εργαστήριο ραπτικής στη Ρώμη, στη Βία Κοντότι.
Η καθοριστική στροφή στην καριέρα του ήρθε το 1962, με την παρουσίασή του στο Palazzo Pitti.
Ο οίκος Valentino -τον οποίο συνίδρυσε μαζί με τον Τζανκάρλο Τζιαμέτι- γνώρισε σε σύντομο χρονικό διάστημα τεράστια διεθνή επιτυχία, που σφραγίστηκε από συνεργασίες υψηλού κύρους και από την καθιέρωση του Βαλεντίνο ως ενός από τους εμβληματικότερους δημιουργούς υψηλής ραπτικής, αγαπημένου των σταρ του Χόλιγουντ.
CNN Greece