LIFESTYLEΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣΔιεθνή

Πέθανε ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino Garavani σε ηλικία 93 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica και άλλα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Τον θάνατo του Βαλεντίνο ανακοίνωσε το Ίδρυμά του “Fondazione Valentino Garabani e Giancarlo Giammetti”:

«Ο ιδρυτής μας, Βαλεντίνο Γκαραβάνι, απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.

Η έκθεση σε λαϊκό προσκύνημα θα τελεστεί στην PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 π.μ.»

Λίγα λόγια για τον Αυτοκράτορα της Μόδας

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι γεννήθηκε στη Βογκέρα το 1932 και έκανε τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της μόδας στο Παρίσι, μαθητεύοντας στα ατελιέ των Ζαν Ντεσές και Γκι Λαρός. Επιστρέφοντας στην Ιταλία, άνοιξε το πρώτο του εργαστήριο ραπτικής στη Ρώμη, στη Βία Κοντότι.

Η καθοριστική στροφή στην καριέρα του ήρθε το 1962, με την παρουσίασή του στο Palazzo Pitti.

Ο οίκος Valentino -τον οποίο συνίδρυσε μαζί με τον Τζανκάρλο Τζιαμέτι- γνώρισε σε σύντομο χρονικό διάστημα τεράστια διεθνή επιτυχία, που σφραγίστηκε από συνεργασίες υψηλού κύρους και από την καθιέρωση του Βαλεντίνο ως ενός από τους εμβληματικότερους δημιουργούς υψηλής ραπτικής, αγαπημένου των σταρ του Χόλιγουντ.

 

CNN Greece  

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Reuters: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες της...

0
Η πολύνεκρη σύγκρουση στο τμήμα της γραμμής Μαδρίτη-Σεβίλλη αποτελεί...

Ιράν: «Φρένο» σε μια στρατιωτική επέμβαση Τραμπ...

0
Η παρέμβαση και οι κινήσεις των χωρών του Κόλπου,...

Reuters: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες της...

0
Η πολύνεκρη σύγκρουση στο τμήμα της γραμμής Μαδρίτη-Σεβίλλη αποτελεί...

Ιράν: «Φρένο» σε μια στρατιωτική επέμβαση Τραμπ...

0
Η παρέμβαση και οι κινήσεις των χωρών του Κόλπου,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Reuters: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες της Κόρδοβα στην Ισπανία
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες πριν από τις αποφάσεις στα μπλόκα

ΠΚ team ΠΚ team -
Λίγο πριν τις αποφάσεις των αγροτών στα μπλόκα, ο...

Γεωργιάδης: «5.000 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ το 2026 – Προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Αν έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε προσωπικό και υποδομές,...

Χτίζοντας άμυνα από μέσα: Γιατί το δυνατό ανοσοποιητικό ξεκινά από το πεπτικό σύστημα

ΠΚ team ΠΚ team -
Φροντίζοντας το έντερό σου με σωστή διατροφή, καλή ενυδάτωση,...

Με ελικόπτερο από τη Γαύδο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ – Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατανάλωσε νερό με υπολείμματα χρώματος. Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης Στα δεκαέξι του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST