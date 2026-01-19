ΔιεθνήΕΥΡΩΠΗ

Reuters: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες της Κόρδοβα στην Ισπανία

Η πολύνεκρη σύγκρουση στο τμήμα της γραμμής Μαδρίτη-Σεβίλλη αποτελεί μαύρη σελίδα για τον σιδηρόδρομο στην Ισπανία.

Εμπειρογνώμονες που ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος στην Ισπανία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 άτομα, εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, και εκτίμησαν ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, μεταδίδει το Reuters, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιώσει από επίσημα χείλη. Την πληροφορία μεταδίδει πηγή που έχει ενημερωθεί για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας.

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία

Οι τεχνικοί που βρίσκονταν στο σημείο και εξέταζαν τις ράγες εντόπισαν φθορά στον σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων της σιδηροτροχιάς, και εκτίμησαν ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, ανέφερε η ίδια πηγή. Διαπίστωσαν επίσης ότι ο ελαττωματικός σύνδεσμος δημιουργούσε κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο μεγάλωνε όσο τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στη γραμμή.

Η ισπανική επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα του Reuters, για σχολιασμό.

Η μοιραία σύγκρουση

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Κυριακής κοντά στο Adamuz, βορειοανατολικά της Κόρδοβα βυθίζοντας στο πένθος όλη την Ισπανία.

Η πολύνεκρη σύγκρουση στο τμήμα της γραμμής Μαδρίτη-Σεβίλλη αποτελεί μαύρη σελίδα για τον σιδηρόδρομο στη χώρα που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου.

Τι συνέβη

Το τρένο Iryo, με αφετηρία τη Μάλαγα, είχε οκτώ βαγόνια με πάνω από τριακόσιους επιβάτες, και κινούνταν με προορισμό τη Μαδρίτη. Το Alvia, με αφετηρία τη Μαδρίτη, έχει τέσσερα βαγόνια και μετέφερε 184 επιβάτες.

Το τρένο Iryo, με αφετηρία τη Μάλαγα, είχε οκτώ βαγόνια με πάνω από τριακόσιους επιβάτες, και κινούνταν με προορισμό τη Μαδρίτη. Το Alvia, με αφετηρία τη Μαδρίτη, έχει τέσσερα βαγόνια και μετέφερε 184 επιβάτες.

Πάνω στις ράγες

Ο πρόεδρος της Renfe (κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ισπανίας), Álvaro Fernández Heredia, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό RNE ότι «η καμπύλη φρεναρίσματος έδειξε πως το ένα τρένο έτρεχε με ταχύτητα 205 χιλιόμετρα/ώρα και το δεύτερο με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα/ώρα. Κινούνταν σε ένα τμήματα του δικτύου με όριο ταχύτητας τα 250 χιλιόμετρα/ώρα που το ίδιο το σύστημα εμποδίζει την υπέρβαση της».

