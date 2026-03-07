Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συνάδελφος και φίλος του, Γιάννης Κουτζουράδης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού Τύπου στη μεταπολίτευση, σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο συνάδελφος και φίλος του, Γιάννης Κουτζουράδης, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια και πάθος.

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε στη Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας ήδη ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στη δημοσιογραφία το 1957, σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Μετά την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Πατριωτικό Μέτωπο (ΠΑΜ). Για τη δράση του κατά του καθεστώτος καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, ενώ διέφυγε στο Λονδίνο προτού συλληφθεί.

Η πορεία του στη μεταπολίτευση και η δημόσια παρέμβασή του

Στη μεταπολίτευση, ο Βότσης έγινε γνωστός ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Ξεχώρισε για τη μαχητική του γραφή και την αφοσίωσή του στην ελευθερία του Τύπου.

Στις 7 Μαρτίου 1988, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη Μποδοσάκη από τη 17 Νοέμβρη, ο Βότσης δημοσίευσε μια «ανοιχτή επιστολή» προς τα μέλη της οργάνωσης με τίτλο «Άκου με, ένοπλε σύντροφε». Στο κείμενο αυτό άσκησε σφοδρή κριτική στις βίαιες και τρομοκρατικές μεθόδους της 17Ν. Η οργάνωση απάντησε στις 12 Μαρτίου με προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Έθνος υπό τον τίτλο «Άξιος ο μισθός σου, άοπλε σύντροφε!».

Η προσωπική του ζωή

Ο Γιώργος Βότσης ήταν παντρεμένος σε τρίτο γάμο με τη δημοσιογράφο Λένα Παγώνη, με την οποία απέκτησαν μία κόρη, τη Νικολέτα. Από τον δεύτερο γάμο του με τη Μιμή (Δήμητρα) Γαλανοπούλου είχε αποκτήσει την πρώτη του κόρη, την Άννα.