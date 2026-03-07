Σπουδαίος Πετρούνιας: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον «αρχοντα των κρίκων»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε δικό του το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκων που διεξήχθη στο Μπακού!

Απίστευτός για μια ακόμα φορά! Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέθεσε ψυχή, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και έκανε δικό του το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο κρίκων του Μπακού! Με επίδοση 14.300 ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον «χρυσό» Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Ίλια Ζάικα, που πήρε την πρώτη θέση.

Ο Πετρούνιας επέλεξε να κάνει πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.6 όπως και στον προκριματικό, είχε όμως ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία εκτέλεσης με 8.700β (8.877β στον προκριματικό) με αποτέλεσμα το πρόγραμμά του να πάρει σύνολο 14.300β. Ο Ρώσος Ίλια Ζάικα έκανε τον τέλειο τελικό! 8.800β (5.7 δυσκολία) σε μία άψογη εκτέλεση του προγράμματός του και σύνολο 14.600β που τον οδήγησαν στη νίκη.

Ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα πήρε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο με βαθμολογία 14.233β (5.5, 8.733β), νικώντας στις λεπτομέρειες τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ, που είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας αλλά με ελαφρώς χειρότερη εκτέλεση έμεινε στους 14.133β (5.5, 8.533β).