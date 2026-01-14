ΚΥΠΡΟΣ

Πέθανε ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρώην Πρόεδρος της Κύπρου

Ημερομηνία:

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών άφησε ο Γιώργος Βασιλείου μετά από σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.
ΟΓιώργος Βασιλείου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών. Ο εκλιπών διετέλεσε τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 1988-1993.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου.

«Ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος της ζωής μου για 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας» στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Είναι δύσκολο να αποχωριστώ αυτόν τον άνθρωπο που υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο και τον λαό του». ανέφερε σε ανάρτησή της.

Η πορεία του
Κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 1988 και στις 21 Φεβρουαρίου 1988 εξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας την υποστήριξη του ΑΚΕΛ και ψηφιζόμενος κατά τον δεύτερο γύρο από την ΕΔΕΚ και από ένα σημαντικό μέρος του ΔΗΚΟ.

[3] Αμέσως μετά την εκλογή του, προώθησε την επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και άρχισε μία μεγάλη διαφωτιστική δραστηριότητα στο εξωτερικό για προώθηση της αναγκαιότητας λύσης του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων, καθώς και την προώθηση ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 1998, ανέλαβε ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρμόνισης και υιοθέτησης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, προσπάθεια που εστέφθη με απόλυτη επιτυχία.

Για το σπουδαίο αυτό έργο, καθοριστικό για την πορεία της ιστορίας του νησιού, τον Οκτώβριο του 2002 του απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

