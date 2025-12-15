Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο γνωστός ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν 73 ετών.

Ο ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε το στίγμα του με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Έξοδος κινδύνου» (1980) και «Ο Ιππότης της Λακούβας» (1985), έφυγε από τη ζωή σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 73 ετών.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε την μεγαλειώδη πορεία του από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε το 1976. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με κορυφαίους του κινηματογράφου και του θεάτρου όπως ο Κώστας Καζάκος και η Τζένη Καρέζη, ενώ το βιογραφικό του περιλαμβάνει σειρές που έγραψαν ιστορία, όπως το εβδομαδιαίο δράμα ελληνικής παραγωγής με τίτλο «Το Φως του Αυγερινού».

Θέατρο, σινεμά, τηλεόραση

Κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80, συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις στο Ηρώδειο, όπως και σε βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες να είναι «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι» (1988), σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη.

Άλλες αξιοσημείωτες συμμετοχές του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, περιλαμβάνουν τα έργα: «Ο συμβολαιογράφος» μια τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη.

Σε ότι αφορά το θεατρικό σανίδι, την περίοδο 1974/1975, πρωταγωνίστησε στον «Ερωτόκριτο» σε σκηνοθεσία Γιώργου Χριστοδουλάκη, ενώ τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκε στις παραστάσεις «Πολίτες β΄ κατηγορίας» σε σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου, στο έργο «Ροδολίνος» σε σκηνοθεσία Τηλέμαχου Μουδατσάκι, ενώ το 1996 συμμετείχε στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου «Βολπόνε», την οποία υπέγραψε ο σπουδαίος Μίνως Βολανάκης.

Από την Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1952 και πήρε την μεγάλη απόφαση να κατευθυνθεί προς την Αθήνα σε νεαρή ηλικία, για να κυνηγήσει τα πιο ενδόμυχα όνειρα του – ωστόσο, όπως κάποτε αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αυτή η διαδρομή αποδείχθηκε γεμάτη αγκάθια.

«Έκανα ωτοστόπ και επειδή είμαι τυχερός άνθρωπος, αν και κάποιες στιγμές είμαι και άτυχος, με πήρε ένα φορτηγό και χάλασε στη διαδρομή. Είχε βραδιάσει και περιμέναμε και εγώ και αυτός» συνέχισε, λίγο πριν αναφέρει ότι «έχω κοιμηθεί σε παγκάκι και είναι και πάρα πολύ ωραία. [Αυτό συνέβη] όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα γιατί δεν είχα που να μείνω, αλλά πρέπει να σας πω το εξής: ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει οτιδήποτε, μα οτιδήποτε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, [για να] μπορεί να είναι καλά».

Ο ηθοποιός, ήταν παντρεμένος με την Μαίρη Εσκενάζυ και μαζί είχαν απκτήσει ένα γιο, τον Λέοντα και μια κόρη, την Σάρα. Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή.