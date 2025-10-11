Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του

Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα

Από 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Την επόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να εκτιμάται ότι θα ξεκινά από 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανη για το επίδομα θέρμανσης.

Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση με το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο», ο πρόεδρος της ομοσπονδίας βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης: «Στις 15 Οκτωβρίου όπως κάθε χρόνο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει στην τιμή που έκλεισε πέρσι 30 Απριλίου, στο 1,10-1,12 στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, ενώ πέρσι ξεκίνησε 1,18 ευρώ/λίτρο. Έχουμε μια μικρή πτώση. Καλό είναι ο κόσμος να ξεκινήσει την προμήθεια. Ακόμα παραγγελίες δεν έχουμε. Καλό είναι το επίδομα να δίδεται προκαταβολικά και όχι μετά από δυο έως έξι μήνες, για να βοηθηθεί ο κόσμος και να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το νόημα του επιδόματος. Είναι λίγο αργά η καταβολή του επιδόματος, αυτό πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε γεωπολιτικά γεγονότα να αυξήσουν την τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επίδομα θέρμανσης

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026 αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ενώ το συνολικό κονδύλι αναμένεται να υπερβεί τα 195 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Τα κριτήρια

Σημειώνεται ότι για να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά θα πρέπει:

Να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για μία και μόνο κύρια κατοικία.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.