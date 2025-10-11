Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι – Φόβοι για lockdown

Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας για την ευλογιά προβάτων

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον κτηνοτροφικό κλάδο και ανησυχία στις Αρχές.

Στην αυστηροποίηση των μέτρων, στην ανάγκη συνεργασίας με τους κτηνοτρόφους αλλά και στα πιθανά σενάρια lockdown, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.

Από την πλευρά τους οι παραγωγοί καταγγέλλουν καθυστερήσεις και ελλείψεις από την πλευρά του υπουργείου, την ώρα που η ζωονόσος έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια.

Μιλώντας στο MEGA ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε στην αύξηση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τονίζοντας ότι τα κρούσματα εντοπίζονται σε συγκεκριμένους νομούς και ότι το υπουργείο προχώρησε σε αυστηριοποίηση των μέτρων.

Κέλλας: Απαραίτητη η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

«Υπάρχουν κάποιοι κτηνοτρόφοι που εδώ και καιρό είναι υπέρ του εμβολίου. Οι κτηνίατροι του υπουργείου και των σχολών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας είναι όλοι εναντίον, γιατί δεν υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Νούμερο ένα για την εκρίζωση της νόσου είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δεύτερον, η συνεργασία κτηνοτρόφων με κτηνιάτρους. Είναι ποινικό αδίκημα όταν κάποιοι αποκρύπτουν κρούσματα ή τα δηλώνουν καθυστερημένα».

Όπως είπε ο ίδιος στη συνέχεια, το lockdown είναι το τελευταίο μέτρο για την εκρίζωση της νόσου, ωστόσο θα φέρει αναστάτωση στους κτηνοτρόφους και την αγορά, με το υπουργείο να προσπαθεί να το αποφύγει.

Την ίδια στιγμή οι κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στο αρμόδιο υπουργείο, καθώς ολόκληρα κοπάδια θανατώνονται λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και οι ζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν καταστρέφονται.

«Οι πρώτοι που δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας είναι το υπουργείο. Βρίσκουν θετική μονάδα από ευλογιά, δεν πάτε να τη σφάξετε για 40 ημέρες. Μας λένε να πετάξουμε το γάλα έξω, ό,τι ψοφίμι υπάρχει να το θάψουμε μόνοι μας έξω, ό,τι στέλνουμε στην καύση δεν θέλουν να το αποζημιώσουν», καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι, τονίζοντας ότι το υπουργείο είναι ανίκανο να τους προστατεύσει.