Πλημμύρες στην Ισπανία: Νεκρός πρώην παίκτης της Βαλένθια

Ο Χοσέ Καστιγιέχο, πρώην παίκτης της Βαλένθια, είναι ανάμεσα στους νεκρούς από τις φονικές και καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Ισπανία.

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι 205, ενώ οι 202 είναι στη Βαλένθια, η οποία επλήγη ιδιαίτερα από την καταιγίδα.

«Η Βαλένθια λυπάται βαθιά για τον θάνατο του Χοσέ Καστιγιέχο σε ηλικία 28 ετών, ο οποίος ήταν θύμα των καταστροφών της κακοκαιρίας DANA. Ο Καστιγιέχο ήταν παίκτης της Ακαδημίας μας και έπαιξε σε πολλές ομάδες της κοινότητας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη», αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η ισπανική ομάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Ισπανοί διασώστες έστησαν σήμερα προσωρινό νεκροτομείο σε συνεδριακό κέντρο στη Βαλένθια και πάσχιζαν να φθάσουν στις αποκομμένες περιοχές.

