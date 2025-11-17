ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη.

Πλήθος κόσμου τίμησε φέτος την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσερχόμενος στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της εξέγερσης αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973

Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη, κατά την οποία έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

«Όπως κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, τιμούμε τη μαχόμενη νεολαία του Νοέμβρη 1973. Η καρδιά όλων των Ελλήνων είναι εδώ στον χώρο του Πολυτεχνείου. Είναι η ημέρα που αναλογιζόμαστε το δικό μας χρέος να διαφυλάξουμε τα αγαθά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας», σημείωσε ο αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος.

«Η εξέγερση των φοιτητών είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση του λαού μας σαν σύμβολο αγώνα για την ελευθερία, αγώνα ενάντια στον φασισμό και αμφισβήτησης της εξάρτησης της χώρας από τα ξένα συμφέροντα», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής και υπογράμμισε ότι στον ΣΦΕΑ νιώθουν «υπερηφάνεια για τον αγώνα της νεολαίας σε αυτόν εδώ τον χώρο».

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της 17 Νοεμβρίου, κορυφώνονται με την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, με σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσήλθαν στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, αλλά και ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών -υπό τους ήχους τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση- συνθέτουν το σκηνικό στο προαύλιο του Πολυτεχνείου.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Προηγούμενο άρθρο
«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι
ΠΚ team
ΠΚ team
