ΕΛΛΑΔΑ

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι εξετάζουν οι αρχές.

Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο Κόσμο ερευνούν οι αρχές.

Θύμα του τροχαίου ένας 58χρονος, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένο όχημα στην οδό Σουλιέ 9, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν εμπλέκεται στο τροχαίο.

Οι επιβάτες της μηχανής αναζητούνται.

Ηδη αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ λαμβάνουν καταθέσεις από τους γείτονες.

Φως στα αίτια του θανάτου του 58χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της...

0
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου...

0
Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις...

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της...

0
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου...

0
Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Ολοκληρώθηκε η πορεία, πάνω από 15.000 κόσμος στους δρόμους
Επόμενο άρθρο
Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

Πώς συνδέονται τα γκρίζα μαλλιά με την άμυνα κατά του καρκίνου

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι γκρίζες τρίχες φαίνεται να είναι σημάδι της άμυνας...

Η Βρετανία βάζει στοπ στη χρήση πειραματόζωων

ΠΚ team ΠΚ team -
Με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και 3D εκτύπωσης. Τα πειράματα με...

Σε επίπεδα ρεκόρ η ξηρασία στην Κρήτη – Τι σημαίνει για τις καλλιέργειες

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανησυχυτικά τα στοιχεία που αποτυπώνονται σε ανάλυση του Meteo. Σε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST