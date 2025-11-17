ΕΛΛΑΔΑ

Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Ολοκληρώθηκε η πορεία, πάνω από 15.000 κόσμος στους δρόμους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία – Το in μεταδίδει από το σημείο.

Ρεπορτάζ – φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος Upd: 17.11.2025, 20:12

Στο Πολυτεχνείο έφτασαν από το πρωί μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και αγωνιστές τις γενιάς της εξέγερσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς του Νοέμβρη του 1973.

Στις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού κτιρίου και λίγο μετά τις 16:30 ξεκίνησε η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Λίγο μετά τις 20:00 ολοκληρώθηκε η πορεία, χωρίς έκτροπα.

Το in βρίσκεται στις συγκεντρώσεις και μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν.

Σημαντικές εξελίξεις

  • Άνοιξαν οι δρόμοι

  • Άνοιξαν σταθμοί του Μετρό

  • Προχωρά η πορεία, ορισμένα μπλοκ συνεχίζουν προς την πρεσβεία του Ισραήλ

  • Στην αμερικάνικη πρεσβεία η κεφαλή της πορείας

  • «Φρούριο» η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών

  • Έντονη αστυνομική παρουσία

  • Ένταση με ΜΑΤ στην πλατεία Κλαυθμώνος

  • Ξεκινά η πορεία

  • Προσαγωγές και συλλήψεις

  • Το μπλοκ της ΠΑΣΠ στο Σύνταγμα, στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων

Όλες οι εξελίξεις

Live η συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο: Ολοκληρώθηκε η πορεία, συμμετείχαν πάνω από 15.000 άνθρωποι

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της...

0
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο:...

0
Τι εξετάζουν οι αρχές. Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο...

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της...

0
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο:...

0
Τι εξετάζουν οι αρχές. Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο...
Προηγούμενο άρθρο
Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για το πρόγραμμα Σπίτι μου II
Επόμενο άρθρο
«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι
ΠΚ team
ΠΚ team
Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

Πώς συνδέονται τα γκρίζα μαλλιά με την άμυνα κατά του καρκίνου

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι γκρίζες τρίχες φαίνεται να είναι σημάδι της άμυνας...

Η Βρετανία βάζει στοπ στη χρήση πειραματόζωων

ΠΚ team ΠΚ team -
Με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και 3D εκτύπωσης. Τα πειράματα με...

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι εξετάζουν οι αρχές. Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο...

