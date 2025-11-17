Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Ολοκληρώθηκε η πορεία, πάνω από 15.000 κόσμος στους δρόμους

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία – Το in μεταδίδει από το σημείο.
Ρεπορτάζ – φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος Upd: 17.11.2025, 20:12
Στο Πολυτεχνείο έφτασαν από το πρωί μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και αγωνιστές τις γενιάς της εξέγερσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς του Νοέμβρη του 1973.
Στις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού κτιρίου και λίγο μετά τις 16:30 ξεκίνησε η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Λίγο μετά τις 20:00 ολοκληρώθηκε η πορεία, χωρίς έκτροπα.
