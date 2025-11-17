Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για το πρόγραμμα Σπίτι μου II

Παράταση 5 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026, δίνεται για υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου II – από τις 31/12 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία – όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.