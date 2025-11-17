ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για το πρόγραμμα Σπίτι μου II

Παράταση 5 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026, δίνεται για υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου II – από τις 31/12 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία – όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της...

0
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο:...

0
Τι εξετάζουν οι αρχές. Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο...
Επίδομα 250 ευρώ και αυξήσεις στις συντάξεις
Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Ολοκληρώθηκε η πορεία, πάνω από 15.000 κόσμος στους δρόμους
