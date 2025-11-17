ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ και αυξήσεις στις συντάξεις

Τι έρχεται για 1,4 εκατ. συνταξιούχους.

Το επίδομα 250 ευρώ για τους συνταξιούχους και οι αυξήσεις στις συντάξεις βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, καθώς πάνω από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τη μόνιμη παροχή έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, που έχει μόνιμο χαρακτήρα, αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2025 σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου του 2024 και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: συνολικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/ες ή χήρους/ες και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/ες, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Η μόνιμη παροχή θα καταβάλλεται χωρίς κριτήρια σε δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Αυξηση στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Τον Δεκέμβριο του 2025 θα εφαρμοστεί το δεύτερο μέτρο στήριξης, με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες, βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ.

Η αύξηση των συντάξεων προκύπτει από το άθροισμα του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, διαιρούμενο διά του δύο, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Το 2023 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά μετά από 12 έτη κατά την οποία εφαρμόστηκαν αυξήσεις στις συντάξεις.

Η σωρευτική αύξηση της περιόδου 2023-2025 ανήλθε σε 13,6% (+7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025).

Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκινά η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, με ωφελούμενους περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2026, δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ, από τον Ιανουάριο του 2027, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς.

Αναφόρφωση φορολογικής κλίμακας

Τέλος, οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν και από την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος.

 

Protothema.gr

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της...

0
Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο:...

0
Τι εξετάζουν οι αρχές. Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο...

Πλήθος κόσμου τιμά την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και...

Πώς συνδέονται τα γκρίζα μαλλιά με την άμυνα κατά του καρκίνου

Οι γκρίζες τρίχες φαίνεται να είναι σημάδι της άμυνας...

Η Βρετανία βάζει στοπ στη χρήση πειραματόζωων

Με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και 3D εκτύπωσης. Τα πειράματα με...

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

Τι εξετάζουν οι αρχές. Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο...

