Πλούσιες δράσεις για την υποδοχή της άνοιξης και τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς: Από τον Δήμο Χανίων στη λίμνη της Αγιάς

Πλούσιες υπαίθριες δράσεις για την υποδοχή της άνοιξης και τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Χανίων στη λίμνη της Αγιάς, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Ειδικότερα, η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026 με ώρα έναρξης τις 12.00, στο πάρκο αριστερά από τον Ι.Ν. Κωνσταντίνου & Ελένης στην Αγιά Χανίων.

Στην εκδήλωση θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του Μανώλη Μπομπολάκη με τον Στρατάκη Γιώργο στο λαγούτο και στο τραγούδι, τον Διαμαντή Κοσιδεκάκη στη κιθάρα, τον Φουρναράκη Αντώνη στα κρουστά και τον Κελαΐδή Αντρέα στο μαντολίνο και την ασκομπαντούρα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και διοργανώνεται από το ΜΥΗΣ ΑΓΥΙΑ (Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγυιά) και την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης.

Φουσκωτά κάστρα, δραστηριότητες, παιχνίδια και εκπλήξεις θα διασκεδάσουν τους μικρούς μας φίλους.

Συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς.