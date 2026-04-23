Χανιά:Συμβολική διαδρομή υπερμαραθωνίου από τον αθλητή υπεραποστάσεων Θεοχάρη Αθητάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την επέτειο της σημαντικότερης αμυντικής σύγκρουσης κατά την έναρξη της γενικευμένης τουρκικής επίθεσης, στις 26 Απριλίου 1770, στο οροπέδιο της Κράπης, ο αθλητής υπεραποστάσεων Θεοχάρης Αθητάκης προγραμματίζει μία συμβολική διαδρομή υπερμαραθωνίου, συνολικής απόστασης 153 χιλιομέτρων, η οποία θα ξεκινήσει την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 06:00 από την πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη Σφακίων και θα καταλήξει τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 12:00 (±2 ώρες) στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο.

Η διαδρομή θα εξελιχθεί συνοπτικά ως εξής:
06:00 Έναρξη από την πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου
12:00 Άφιξη στην Κράπη Ασκύφου, ιστορικό σημείο της μάχης, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου
12:30-17:00 Διέλευση από τον Δήμο Αποκορώνου
17:00-24:00 Διέλευση από τον Δήμο Ρεθύμνης
00:00-06:00 (επόμενη ημέρα): Διέλευση από τον Δήμο Μυλοποτάμου
06:00-10:00 Διέλευση από τον Δήμο Μαλεβιζίου
10:00 Είσοδος στον Δήμο Ηρακλείου
12:00 (± 2 ώρες): Τερματισμός στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητής έχει πραγματοποιήσει την ίδια διαδρομή και στο παρελθόν, με τερματισμό στην πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη Σφακίων, στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τον Δασκαλογιάννη, όπου προέβη και σε κατάθεση στεφάνου.

Η δράση αυτή έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ιστορική μνήμη με τον αθλητισμό και την κοινωνική συμμετοχή.

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή πολιτών, αθλητικών συλλόγων και ομάδων, είτε σε τμήματα είτε σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: Θεοχάρη Αθητάκη τηλ. 6947156311

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης δέχθηκε...

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης...

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την Παρασκευή η κηδεία της...

Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο...

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης δέχθηκε ευχές για την ονομαστική του εορτή

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης...

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την Παρασκευή η κηδεία της – Ο πρώην σύντροφός της είχε βάλει GPS στο όχημά της

Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο...

Επιτυχής έναρξη της πιλοτικής δράσης «Γνωρίζουμε τα έργα του ΕΣΠΑ στην Κρήτη – Πολιτιστικές Διαδρομές»

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη πραγματοποιήθηκε με...

Ρέθυμνο:Πανηγυρική θεία λειτουργία του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου του Περάματος

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη τιμήθηκε σήμερα 23...

