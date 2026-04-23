Ρέθυμνο:Πανηγυρική θεία λειτουργία του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου του Περάματος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη τιμήθηκε σήμερα 23 Απριλίου η μνήμη του Αγίου Γεωργίου, Πολιούχου Περάματος Μυλοποτάμου, της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης–Μπαλή με τον πατήρ Ιωάννη τον εφημέριο της ενορίας. Πλήθος πιστών συνέρρευσε στον ομώνυμο Ιερό Ναό, παρουσία εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων.

Στην εκκλησιαστική τελετή παρέστη ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ. Νύκταρη Αστρινό, κ. Βουκάλη Ιωσήφ, κ. Μιχόπουλο Δημήτριο και κ. Λαδιανό Ζαχαρία, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Περάματος κ. Στεφανάκη Μιχαήλ, παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας κ. Βάμβουκας Μιχαήλ και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχαήλ Σαρρή, καθώς και η Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου κ. Ειρήνη Κουτάντου.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου, με τη θερμή συμμετοχή του κόσμου, που με σεβασμό και κατάνυξη απέδωσε τιμή στον προστάτη του Περάματος.

Με την ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος δέχθηκε εγκάρδιες ευχές, καθώς και πλήθος επισκέψεων στο γραφείο του από δημότες, υπαλλήλους του Δήμου και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι τον τίμησαν με την παρουσία και τις ευχές τους, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση το έργο του για την πρόοδο και την ευημερία του Δήμου Μυλοποτάμου. Ταυτόχρονα, ευχήθηκε σε όλες και όλους όσοι εορτάζουν σήμερα υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, καθώς και κάθε επιτυχία στην επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία.

