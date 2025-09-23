Η ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχει στην πανελλαδική 24ωρη απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Με κεντρικό σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην εργασία».
Απόφαση συμμετοχής στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου (απεργούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας), έλαβε η ΠΟΕΔΗΝ. Στην Αθήνα καλεί τους υγειονομικούς σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00πμ.
Πυρήνας των διεκδικήσεων της ΠΟΕΔΗΝ είναι η κάλυψη των κενών εργασιακών θέσεων και οι αυξήσεις στους μισθούς, με κεντρικό σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη- Αξιοπρέπεια στην εργασία».
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της: «Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.
Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας.
Σε πολλές περιπτώσεις οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, με δεδομένο ότι εμείς λαμβάνουμε 12 μισθούς κατ’ έτος αφού αρνούνται την επαναχορήγηση των 13ου και 14ου μισθού, εν αντιθέσει με τον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον 13ο και 14ο μισθό.
Ένας Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης νεοδιόριστος λαμβάνει 836 ευρώ τον μήνα, ο Δ.Ε. βοηθός Νοσηλευτή 736 ευρώ τον μήνα, ο Τραυματιοφορέας 684 ευρώ τον μήνα και ο επιμελητής β΄ γιατρός 1216 ευρώ τον μήνα. Δε φτάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους.
Ένας Νοσηλευτής με φουλ κυκλικό ωράριο, 7 νύχτες, 7 απογεύματα, 3 αργίες το μήνα λαμβάνει το εξευτελιστικό ποσό των 100-150 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ