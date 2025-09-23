Ελλάδα – Τουρκία: Αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την διάσκεψη των αραβικών χωρών στην οποία πρέπει να πάει και η Τουρκία. Η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν το ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο. Η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται νέα ώρα στις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Το πλαίσιο που θα γίνει η συνάντηση Στην ατζέντα της συνάντησης, όποτε αυτή γίνει, περιλαμβάνονται διμερή και περιφερειακά θέματα. Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, με την Αθήνα να θεωρεί ότι η συνάντηση δείχνει την αμοιβαία βούληση να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά και ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνάντηση, τη νέα ημέρα και ώρα που θα αποφασιστεί, θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας», χώρο που υπέδειξε η τουρκική πλευρά, ενώ πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά. Βαρύ το κλίμα Η ελληνοτουρκική συνάντηση αναμένεται να είναι διαφορετική από τις άλλες, εκτιμούν αρμόδιες πηγές. Πραγματοποιείται την ώρα που το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζεται πιο επιβαρυμένο σε σχέση με πέρυσι: Η Αθήνα έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, δέχθηκε την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης -κάτι που ενοχλεί την Άγκυρα- και ξεκίνησε τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ. Από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα πιέζει για συμμετοχή στο SAFE, με την Ελλάδα να απειλεί με βέτο (αν και η εικόνα είναι περίπλοκη με δεδομένες τις διμερείς αμυντικές-στρατιωτικές συμφωνίες που κάνει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία). Η Τουρκία εξάλλου υπενθυμίζει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο έχοντας εκδώσει navtex ερευνών για το Πίρι Ρέις. Σημείο τριβής αποτελεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.