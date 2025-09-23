Η Allwyn αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην PrizePicks και δημιουργεί μια νέα δύναμη διασκέδασης παγκοσμίως

Η κορυφαία πολυεθνική εταιρεία λοταριών εισέρχεται στον κλάδο του αθλητισμού και της διασκέδασης των ΗΠΑ, εξαγοράζοντας μερίδιο περίπου 62,3% της μεγαλύτερης πλατφόρμας daily fantasy sports της χώρας Η συναλλαγή συνεπάγεται μια αρχική εταιρική αξία 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την PrizePicks Η Allwyn και η PrizePicks ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιταχύνουν την καινοτομία και την αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους

ΛΟΥΚΕΡΝΗ, Ελβετία και ΑΤΛΑΝΤΑ, Ηνωμένες Πολιτείες, 22 Σεπτεμβρίου 2025 – Η Allwyn International AG, εταιρεία παιγνίων και διασκέδασης με βάση τις λοταρίες, και η PrizePicks, ο μεγαλύτερος πάροχος παιχνιδιών daily fantasy sports (“DFS”) στη Βόρεια Αμερική, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν συνάψει οριστική συμφωνία, ώστε η Allwyn να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην PrizePicks. Η Allwyn συμφώνησε να εξαγοράσει μερίδιο περίπου 62,3% στην PrizePicks, έναντι αναμενόμενου αρχικού τιμήματος ύψους 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά, γεγονός που προσδιορίζει την αρχική εταιρική αξία της PrizePicks στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Εάν η PrizePicks επιτύχει συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης εντός των επόμενων τριών ετών, το πρόσθετο τίμημα σε μετρητά, που προβλέπεται από τη συμφωνία, θα μπορούσε να αυξήσει την εκτιμώμενη εταιρική αξία στα 4,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, κατά μέγιστο.

Από την ίδρυσή της, το 2015, η PrizePicks έχει καθιερωθεί ως ο ηγέτης του κλάδου των παιχνιδιών DFS, μέσω κορυφαίων προϊοντικών καινοτομιών και της βαθιάς δέσμευσής της στην κοινότητα των παικτών της. Η PrizePicks προσφέρει στους φιλάθλους νέους τρόπους για να ασχοληθούν με τα αγαπημένα τους αθλήματα – συμπεριλαμβανομένων δωρεάν παιχνιδιών και προϊόντων peer-to-peer, που μοιάζουν με τουρνουά και επιτρέπουν στους φιλάθλους να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους ενάντια σε άλλους παίκτες. Έχει προσελκύσει μια ιδιαίτερα ενεργή βάση εκατομμυρίων μηνιαίων ενεργών χρηστών σε περισσότερες από 45 πολιτείες των ΗΠΑ και αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους παιχνιδιών DFS στη χώρα. Η εταιρεία σημειώνει σταθερά υψηλή διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία.

Για την Allwyn, η συναλλαγή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να εισέλθει στον στρατηγικής σημασίας κλάδο του αθλητισμού και της διασκέδασης στις ΗΠΑ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στη χώρα, πέρα από τη Λοταρία του Ιλινόις. Με κοινή πίστη στη δύναμη της τεχνολογίας, δέσμευση στο Υπεύθυνο Παιχνίδι και στην κοινωνική συνεισφορά, η PrizePicks συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο της Allwyn στον τομέα του casual entertainment – σε ευθυγράμμιση με το όραμά της να καταστεί η κορυφαία εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο.

Με το μέγεθος και τους πόρους της Allwyn, η PrizePicks θα έχει υποστήριξη, ώστε να επεκταθεί και να καινοτομήσει πιο γρήγορα, προσεγγίζοντας περισσότερους φιλάθλους από ποτέ.

Η PrizePicks θα λειτουργεί ως αυτόνομο brand εντός της Allwyn, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Mike Ybarra, και την υπάρχουσα ηγετική ομάδα, που θα διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου της στην εταιρεία. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας διαθέτει βαθιά εξειδίκευση στους κλάδους των βιντεοπαιχνιδιών και της διασκέδασης, καθώς και αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών στην ανάπτυξη προϊόντων που έχουν απήχηση σε κοινότητες παικτών. Ο Adam Wexler, συνιδρυτής της PrizePicks, θα συνεχίσει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Πληροφορίες για τη συναλλαγή

Το εκτιμώμενο αρχικό τίμημα σε μετρητά για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks από την Allwyn ανέρχεται σε 1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, υπό την αίρεση συνήθων προσαρμογών κλεισίματος συναλλαγής και βάσει προσδοκίας περί μηδενικών μετρητών και μηδενικού χρέους κατά το κλείσιμο. Επιπλέον, οι μέτοχοι της PrizePicks που πωλούν τα μερίδια τους ενδέχεται να λάβουν επιπλέον αντίτιμο, υπό προϋποθέσεις που θα αφορούν τις επιδόσεις της εταιρείας, το οποίο θα ανέρχεται σε έως και περίπου 1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2029, βάσει δεικτών απόδοσης για την περίοδο 2026-28. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την εκτιμώμενη εταιρική αξία σε 4,15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, κατά μέγιστο. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν από ορισμένες συνήθεις προβλέψεις ρευστότητας σε μια περίοδο πέντε ετών μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την αίρεση της ικανοποίησης ορισμένων προϋποθέσεων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης ή/και των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η Allwyn αναμένει ότι η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών από τον ισολογισμό της και χρηματοδότησης μέσω δανείων.

Η PrizePicks εμφάνισε προσαρμοσμένο EBITDA 339 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων άνω του 60% σε ετήσια βάση και ισχυρές ταμειακές ροές κατά την ίδια περίοδο.

Ο Karel Komarek, ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή θα συνεχίσει να δίνει ώθηση στη δυναμική της Allwyn και στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ. Η PrizePicks έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στον κλάδο, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν με τους αθλητές που θαυμάζουν και κάνοντας το παιχνίδι πιο συναρπαστικό και ελκυστικό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την PrizePicks, ώστε να διαμορφώσουμε το μέλλον του τομέα του casual entertainment».

Ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια σημαντική ευρωπαϊκή επένδυση και τη μεγαλύτερη επένδυση της Allwyn στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Η PrizePicks είναι μια εταιρεία με επιχειρηματικό πνεύμα που προσφέρει νέες δυνατότητες σε μια νέα γενιά φιλάθλων, οι οποίοι θέλουν να αλληλεπιδρούν με τα αγαπημένα τους αθλήματα και αθλητές, όχι μόνο να παρακολουθούν. Η PrizePicks δημιούργησε μια εύχρηστη πλατφόρμα, που απλοποιεί τη διαδικασία πραγματοποίησης εξειδικευμένων προβλέψεων. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Mike και την ομάδα της PrizePicks, καθώς και να υποστηρίξω την ανάπτυξη της εταιρείας».

Ο Stepan Dlouhy, Chief Investment Officer της Allwyn, δήλωσε: «Η εξαγορά της PrizePicks υπογραμμίζει την ικανότητά μας να υλοποιούμε τη φιλόδοξη επενδυτική στρατηγική μας. Η αγορά τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης των ΗΠΑ ήταν πάντα μια συναρπαστική ευκαιρία και η εστίασή μας αφορούσε την εύρεση των σωστών σημείων εισόδου. Κάναμε το πρώτο βήμα το 2023, με την εξαγορά της Λοταρίας του Ιλινόις, και στη συνέχεια, το 2024, ήμασταν στην ευχάριστη θέση να αποκτήσουμε πλειοψηφικό μερίδιο στην Instant Win Gaming (IWG), η οποία διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στις ΗΠΑ. Σήμερα, ανακοινώνουμε το επόμενο σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας. Η PrizePicks ταιριάζει απόλυτα στο όραμά μας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της μεγάλης αγοράς του digital casual entertainment και είναι στην κατάλληλη θέση για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη».

Ο Mike Ybarra, Διευθύνων Σύμβουλος της PrizePicks, δήλωσε: «Σήμερα σηματοδοτείται η έναρξη ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για την PrizePicks και τη διευρυνόμενη κοινότητα των παικτών μας. Δεν υπήρξε ποτέ μία πιο συναρπαστική στιγμή για να διαμορφωθεί το μέλλον του κλάδου της διασκέδασης, δίνοντας προτεραιότητα στους φιλάθλους. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Allwyn, μια εταιρεία με παρόμοιες ιδέες με εμάς, που επιδιώκει να αλλάζει τα δεδομένα και μοιράζεται το πάθος μας για τολμηρές προϊοντικές καινοτομίες, θα επιταχύνουμε την αποστολή μας να κάνουμε τα παιχνίδια μας πιο διαδραστικά, πιο ελκυστικά και πιο εστιασμένα στην επιβράβευση των παικτών, όπου κι αν βρίσκονται».

Ο Adam Wexler, ιδρυτής της PrizePicks, δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πιο προσβάσιμο είδος παιχνιδιών fantasy sports, που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους περιστασιακούς παίκτες. Καθώς ο κλάδος εξελισσόταν, η PrizePicks ήταν η πρώτη που επένδυσε στο πιο απλό μοντέλο πρόγνωσης και το εξέλιξε σε μεγάλη κλίμακα, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν με τα παιχνίδια fantasy sports. Τώρα, με την υποστήριξη της Allwyn, θα επιταχύνουμε το όραμά μας και θα προσφέρουμε τα παιχνίδια μας σε ακόμη περισσότερους παίκτες, σε μια πολύ μεγαλύτερη σκηνή».

Η εξαγορά της PrizePicks έρχεται σε μια συναρπαστική στιγμή για την εξέλιξη της Allwyn. Το 2024, η εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% της Instant Win Gaming, κορυφαίου παρόχου ηλεκτρονικών στιγμιαίων παιχνιδιών (e-instants), και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στη Novibet, μια εταιρεία online αθλητικού στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών. Μαζί με την ανακοίνωση των νέων παγκόσμιων συνεργασιών με τη Formula 1 και τη McLaren, στις αρχές του 2025, οι συναλλαγές αυτές αυξάνουν την παρουσία της Allwyn σε ταχέως αναπτυσσόμενες και πλούσιες σε ευκαιρίες αγορές – προς όφελος τόσο των παικτών, όσο και της κοινωνίας.

Πρόσθετες για τα παιχνίδια Daily Fantasy Sports

Τα παιχνίδια Daily Fantasy Sports (DFS) είναι παιχνίδια που βασίζονται σε δεξιότητες και δίνουν στους φιλάθλους ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις αθλητικές τους γνώσεις σε δομημένους διαγωνισμούς που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. Σε αντίθεση με το αθλητικό στοίχημα, που βασίζεται στις αποδόσεις που ορίζουν οι στοιχηματικές εταιρείες, τα παιχνίδια DFS απαιτούν από τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους — από την ανάλυση των επιδόσεων των παικτών έως την κατανόηση των αναμετρήσεων — ώστε να δημιουργήσουν συνθέσεις (lineups) και να ανταγωνιστούν για έπαθλα. Αυτή η μορφή παιχνιδιού, που βασίζεται σε δεξιότητες, έχει εξελιχθεί σε έναν δημοφιλή τρόπο μέσω του οποίου οι φίλαθλοι μπορούν να ασχοληθούν πιο βαθιά με τα αθλήματα που αγαπούν, προσφέροντας μια επιπλέον διαδραστική εμπειρία, που συμπληρώνει τη ζωντανή παρακολούθηση αθλημάτων. Η PrizePicks δημιουργήθηκε με αυτό το σκεπτικό, προσφέροντας μια απλή και προσβάσιμη πλατφόρμα, που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι παρακολουθούν τα αθλήματα, διασκεδάζουν και δημιουργούν κοινότητες σήμερα.