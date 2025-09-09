ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιο υπουργείο καλεί τους υπαλλήλους του να δουλεύουν Σαββατοκύριακο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το Υπουργείο Παιδείας, και ειδικότερα το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διορισμών –Προσλήψεων, την Παρασκευή στις 05/09/2005 και στις 13:17 το μεσημέρι, έστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης email με το οποίο καλούσε τους υπαλλήλους να οριστικοποιήσουν τα κενά στο ΟΠΣΥΠ και μάλιστα γνωστοποιώντας τους ότι το σύστημα θα παρέμενε ανοικτό για το σκοπό αυτό, έως την Κυριακή 07/09/2005 και ώρα 23:59. Με άλλα λόγια απαίτησε να εργαστούν το Σαββατοκύριακο και μάλιστα μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους!

Τα παραπάνω καταγγέλλει με ανακοίνωση της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ), η οποία διαμαρτύρεται έντονα ζητώντας από το ΥΠΑΙΘΑ το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ανωτέρω οδηγία του Υπουργείου. Η ΠΟΣΥΠ υπενθυμίζει στην επιστολή που απέστειλε στο ΥΠΑΙΘΑ ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που εφαρμόζουν την πενθήμερη εργασία και η οδηγία -υπόδειξη, για εργασία ακόμη και το Σαββατοκύριακο και μάλιστα μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής, είναι προδήλως καταχρηστική, όταν μάλιστα δεν είναι θεσμοθετημένη η αποζημίωση εξαιρέσιμων ημερών για τις Υπηρεσίες.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Καταχρηστικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ

Μετά από ένα δίμηνο εξοντωτικής εργασίας για τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, εξαιτίας του εσχάτου εφευρήματος των θερινών μεταθέσεων εκπαιδευτικών, που επέφερε ένα κομφούζιο σε μία σειρά υπηρεσιακών μεταβολών, των 10 000 μόνιμων διορισμών και των τρεχουσών προσλήψεων αναπληρωτών, την Παρασκευή στις 05/09/2005 και στις 13:17 το μεσημέρι, το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διορισμών –Προσλήψεων, έστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης email με το οποίο τις καλεί, δηλαδή τους υπαλλήλους τους, να οριστικοποιήσουν τα κενά στο ΟΠΣΥΠ και μάλιστα γνωστοποιώντας τους ότι το σύστημα θα παρέμενε ανοικτό για το σκοπό αυτό, έως την Κυριακή 07/09/2005 και ώρα 23:59.

Εύλογα λοιπόν σας ρωτάμε το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ανωτέρω οδηγία του Υπουργείου, ποιος υπηρεσιακός προϊστάμενος υποδεικνύει την εργασία ακόμη και το Σαββατοκύριακο και βέβαια ποιος Διευθυντής Εκπαίδευσης θα πάρει την ευθύνη για την υλοποίησή της;

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που εφαρμόζουν την πενθήμερη εργασία και η ανωτέρω οδηγία -υπόδειξη, για εργασία ακόμη και το Σαββατοκύριακο και μάλιστα μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής είναι προδήλως καταχρηστική, όταν μάλιστα δεν είναι θεσμοθετημένη η αποζημίωση εξαιρέσιμων ημερών για τις Υπηρεσίες μας.

Καλούμε τους συναδέλφους μας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κάνουν καμία πλέον έκπτωση στα εργασιακά τους δικαιώματα, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την υλοποίηση τέτοιων καταχρηστικών οδηγιών, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να αποστέλλουν σύννομες οδηγίες και την πολιτική ηγεσία να εξορθολογήσει τις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς της στην βάση του σεβασμού των αντοχών και των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας.

κ. Γενικέ

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε εφεξής να μην υπάρχουν τέτοιες καταχρηστικές υποδείξεις ή οδηγίες ή εντολές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σχολική άδεια και για τον αγιασμό –...

0
Τι ισχύει για την άδεια για Μονογονεϊκές Οικογένειες. Όλοι οι...

Νέος ύποπτος θάνατος βρέφους στην Πάτρα –...

0
Η υπόθεση που έρχεται στο φως από το 2013,...

Σχολική άδεια και για τον αγιασμό –...

0
Τι ισχύει για την άδεια για Μονογονεϊκές Οικογένειες. Όλοι οι...

Νέος ύποπτος θάνατος βρέφους στην Πάτρα –...

0
Η υπόθεση που έρχεται στο φως από το 2013,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέος ύποπτος θάνατος βρέφους στην Πάτρα – Ερευνάται εγκληματική ενέργεια
Επόμενο άρθρο
Σχολική άδεια και για τον αγιασμό – Τα δικαιώματα των εργαζόμενων γονέων
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κλιματική αλλαγή: Απειλεί την τροφική αλυσίδα στους ωκεανούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοβαρές συνέπειες της ανόδου της θερμοκρασίας στους ωκεανούς, αφού...

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην...

Γεύσεις και ακούσματα από άλλες πατρίδες στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνου

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση που θα είναι...

ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Οκτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST