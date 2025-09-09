Ποιο υπουργείο καλεί τους υπαλλήλους του να δουλεύουν Σαββατοκύριακο

Το Υπουργείο Παιδείας, και ειδικότερα το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διορισμών –Προσλήψεων, την Παρασκευή στις 05/09/2005 και στις 13:17 το μεσημέρι, έστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης email με το οποίο καλούσε τους υπαλλήλους να οριστικοποιήσουν τα κενά στο ΟΠΣΥΠ και μάλιστα γνωστοποιώντας τους ότι το σύστημα θα παρέμενε ανοικτό για το σκοπό αυτό, έως την Κυριακή 07/09/2005 και ώρα 23:59. Με άλλα λόγια απαίτησε να εργαστούν το Σαββατοκύριακο και μάλιστα μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους!
Τα παραπάνω καταγγέλλει με ανακοίνωση της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ), η οποία διαμαρτύρεται έντονα ζητώντας από το ΥΠΑΙΘΑ το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ανωτέρω οδηγία του Υπουργείου. Η ΠΟΣΥΠ υπενθυμίζει στην επιστολή που απέστειλε στο ΥΠΑΙΘΑ ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που εφαρμόζουν την πενθήμερη εργασία και η οδηγία -υπόδειξη, για εργασία ακόμη και το Σαββατοκύριακο και μάλιστα μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής, είναι προδήλως καταχρηστική, όταν μάλιστα δεν είναι θεσμοθετημένη η αποζημίωση εξαιρέσιμων ημερών για τις Υπηρεσίες.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:
Καταχρηστικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ
Μετά από ένα δίμηνο εξοντωτικής εργασίας για τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, εξαιτίας του εσχάτου εφευρήματος των θερινών μεταθέσεων εκπαιδευτικών, που επέφερε ένα κομφούζιο σε μία σειρά υπηρεσιακών μεταβολών, των 10 000 μόνιμων διορισμών και των τρεχουσών προσλήψεων αναπληρωτών, την Παρασκευή στις 05/09/2005 και στις 13:17 το μεσημέρι, το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διορισμών –Προσλήψεων, έστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης email με το οποίο τις καλεί, δηλαδή τους υπαλλήλους τους, να οριστικοποιήσουν τα κενά στο ΟΠΣΥΠ και μάλιστα γνωστοποιώντας τους ότι το σύστημα θα παρέμενε ανοικτό για το σκοπό αυτό, έως την Κυριακή 07/09/2005 και ώρα 23:59.
Εύλογα λοιπόν σας ρωτάμε το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ανωτέρω οδηγία του Υπουργείου, ποιος υπηρεσιακός προϊστάμενος υποδεικνύει την εργασία ακόμη και το Σαββατοκύριακο και βέβαια ποιος Διευθυντής Εκπαίδευσης θα πάρει την ευθύνη για την υλοποίησή της;
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που εφαρμόζουν την πενθήμερη εργασία και η ανωτέρω οδηγία -υπόδειξη, για εργασία ακόμη και το Σαββατοκύριακο και μάλιστα μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής είναι προδήλως καταχρηστική, όταν μάλιστα δεν είναι θεσμοθετημένη η αποζημίωση εξαιρέσιμων ημερών για τις Υπηρεσίες μας.
Καλούμε τους συναδέλφους μας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κάνουν καμία πλέον έκπτωση στα εργασιακά τους δικαιώματα, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την υλοποίηση τέτοιων καταχρηστικών οδηγιών, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να αποστέλλουν σύννομες οδηγίες και την πολιτική ηγεσία να εξορθολογήσει τις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς της στην βάση του σεβασμού των αντοχών και των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας.
κ. Γενικέ
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε εφεξής να μην υπάρχουν τέτοιες καταχρηστικές υποδείξεις ή οδηγίες ή εντολές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ