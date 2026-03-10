Πόλεμος Ιράν: Τι είναι το σχέδιο της ΕΥΠ «Σκορπιός της Ερήμου»;

Η ΕΥΠ για την προστασία των ελλήνων πολιτών προχώρησε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου, το οποίο ονομάστηκε ως «Σκορπιός της Ερήμου». Τι είναι.
«Σκορπιός της ερήμου» ονομάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), η οποία έχει τεθεί σε συναγερμό μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά η επικινδυνότητα.
Ειδικότερα, όπως έχει ενημερώσει και η Europol πιθανοί στόχοι τρομοκρατικών ενεργειών αποτελούν αμερικανικές βάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η Ελλάδα. Η χώρα μας είναι από τους κορυφαίους στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, καθώς υπάρχουν οι αμερικανικές βάσεις στη Σούδα, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη.
-
Σε «κόκκινο» συναγερμό η Ελλάδα, για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι «στόχοι»
Τι είναι το σχέδιο «Σκορπιός της ερήμου»;
Ουσιαστικά, γύρω από τις περιοχές αυτές, η ΕΥΠ έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο που έχει την κωδική ονομασία «Σκορπιός της ερήμου». Αυτό το σχέδιο, περιλαμβάνει:
-
Αυξημένους ελέγχους στην είσοδο και στην έξοδο της χώρας.
-
Έλεγχος στα καταλύματα, τα οποία νοικιάζονται, όπως Airbnb, ξενοδοχεία, καθώς και οι κρατήσεις εξετάζονται εξονυχιστικά, προκειμένου να δουν ποιος έχει κάνει αυτές τις κρατήσεις. Αφορμή για αυτό αποτελεί η σύλληψη του Γεωργιανού, καθώς και του Αζέρου στη Σούδα, ο οποίος φέρεται να έβγαζε φωτογραφίες την αμερικανική βάση της περιοχής.
-
Αύξηση των πρακτόρων, οι οποίοι εμφανίζονται σε διάφορα σημεία μεταμφιεσμένοι (π.χ. κάποιοι εμφανίζονται ως ζευγάρια τουριστών που κάνουν τις διακοπές τους, σε υπαλλήλους, σε συνέδρους που παρακολουθούν συνέδρια που πραγματοποιούνται κατά τόπους). Έτσι, αυτοί οι πράκτορες που εμφανίζονται υπό πλήρη μυστικότητα είναι σε επιφυλακή για πιθανούς υπόπτους.