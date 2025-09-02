ΥΓΕΙΑ

Πώς λειτουργούν τα Γραφεία Σεξουαλικής Υγείας – Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, ο ΕΟΔΥ δίνει πληροφορίες για τη λειτουργία των Γραφείων Σεξουαλικής Υγείας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας, διοργανώνει παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Γραφείων Σεξουαλικής Υγείας, από 1 έως και 5 Σεπτεμβρίου.

Οι ενημερωτικές δράσεις θα λάβουν χώρα στο Γκάζι και την πλατεία Κοραή, καθημερινά από τις 17:00 μέχρι τις 22:00. Στα σημεία θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ, όπου εκπαιδευμένο προσωπικό των ΚΟΜΥ θα διανέμει έντυπο ενημερωτικό υλικό και θα παρέχει προφορική ενημέρωση στους πολίτες.

«Έλα, ενημερώσου, ρώτησε, μίλα! Η σεξουαλική υγεία μας αφορά όλους», είναι το μήνυμα του ΕΟΔΥ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Ένας γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει 4 πράγματα που προκαλούν...

0
Τι κοινό έχει ένα καλαμάκι με ένα αντιβιοτικό; Το φούσκωμα...

Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Το μυστικό είναι...

0
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται...

