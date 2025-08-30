ΥΓΕΙΑ

Ένας γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει 4 πράγματα που προκαλούν φούσκωμα

Τι κοινό έχει ένα καλαμάκι με ένα αντιβιοτικό;

Το φούσκωμα του στομάχου μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από το ένοχο καλαμάκι μέχρι τα αντιβιοτικά, ένας γαστρεντερολόγος με έδρα στο Λονδίνο ο δρ Ahmed Albusoda, αποκαλύπτει όλα όσα προκαλούν φούσκωμα.

Χρησιμοποιείτε καλαμάκι

Το σκεπτικό είναι απλό. Ρουφώντας με το καλαμάκι ρουφάτε και αέρα που καταλήγει στο στομάχι και αυξάνει την παραγωγή αέρα εντός του.

Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν πίνετε αεριούχα αναψυκτικά με καλαμάκι.

Παίρνετε αντιβίωση

Η λήψη αντιβιοτικών διαταράσσει τη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο πληθυσμός των «κακών» μικροβίων εις βάρος των ωφέλιμων.

Συνέπεια αυτής της ανισορροπίας είναι η πρόκληση πεπτικών ενοχλήσεων όπως το φούσκωμα.

Η λύση είναι η λήψη προβιοτικών μαζί με την αντιβίωση, όχι μόνο με τη μορφή συμπληρωμάτων από το φαρμακείο, αλλά και από τη διατροφή μας επιλέγοντας π.χ. προϊόντα ζύμωση όπως το κεφίρ και το ξινολάχανο.

Ο δρ Ahmed Albusoda υπενθυμίζει και την κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρεβιοτικά όπως οι μπανάνες και τα σπαράγγια.

Σταυρανθή λαχανικά

Τα σταυρανθή λαχανικά όπως το κουνουπίδι, το μπρόκολο, το λάχανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών περιέχουν σάκχαρα που μπορεί να οδηγήσουν σε φούσκωμα.

Η ραφινόζη λόγου χάρη είναι ένας τρισακχαρίτης που βρίσκεται σε τρόφιμα όπως λάχανα, μπρόκολα και λαχανάκια Βρυξελλών και παραμένει άπεπτος μέχρι να υποστεί ζύμωση από τα βακτήρια του στομάχου προκαλώντας αέρια και φούσκωμα.

Τα τρόφιμα αυτά επίσης περιέχουν ενώσεις θείου, καθώς και δύσπεπτες φυτικές ίνες που μπορούν να προκαλέσουν μετεωρισμό.

Πολύ αλάτι

Μια ιδιαίτερα αλμυρή διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών και πρήξιμο.

Η λύση για το πρόβλημα της κατακράτησης υγρών είναι η αυξημένη κατανάλωση νερού καθώς και φρούτων και λαχανικών που περιέχουν κάλιο, όπως οι μπανάνες.

 

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Φούσκωμα: Ένας γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει 4 πράγματα που το προκαλούν

Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Το μυστικό είναι...

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται...

ΔΕΠΥ: Aπό ποιους κινδύνους γλιτώνουν όσοι ακολουθούν...

Πώς η σωστή φαρμακευτική αγωγή μπορεί να αλλάξει ριζικά...

Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Το μυστικό είναι...

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται...

ΔΕΠΥ: Aπό ποιους κινδύνους γλιτώνουν όσοι ακολουθούν...

Πώς η σωστή φαρμακευτική αγωγή μπορεί να αλλάξει ριζικά...
