Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Το μυστικό είναι απλό – Όλοι μπορούν να το κάνουν

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται σε μια εύκολη, καθημερινή κίνηση.
Όλοι θα ήθελαν να ζήσουν περισσότερο. Γι’ αυτό και η επιστήμη μελετά επισταμένως το ζήτημα της μακροζωίας, αναζητώντας τους παράγοντες εκείνους, που θα μπορούσαν να επιδράσουν καθοριστικά στο προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου. Νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο επιστημονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ισχυρίζεται πως βρήκε το ελιξίριο της μακροζωίας και μάλιστα είναι τόσο απλό, όσο μια εύκολη, καθημερινή κίνηση: Η χρήση της σκάλας φαίνεται να είναι το μυστικό που μπορεί να σας χαρίσει χρόνια ζωής.
«Αν έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στο να ανεβείτε σκαλιά ή να πάρετε το ασανσέρ, προτιμήστε τις σκάλες, καθώς αυτές μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την καρδιά σας», δήλωσε η συντάκτρια της μελέτης, δρ. Sophie Paddock, από το University of East Anglia και το Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust. «Ακόμα και οι σύντομες εκρήξεις σωματικής δραστηριότητας έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία. Η χρήση των σκαλοπατιών είναι μια εύκολη κίνηση, που μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή υγεία», σημείωσε η ίδια. «Πρόκειται για έναν εφικτό στόχο, εύκολο να ενσωματωθεί στην καθημερινή ρουτίνα», πρόσθεσε, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της σωματικής άσκησης.
Οι ειδικοί έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις μπορούν σε μεγάλο βαθμό να προληφθούν μέσω δράσεων, όπως η άσκηση. Ωστόσο, περισσότεροι από 1 στους 4 ενήλικες παγκοσμίως δεν πληρούν τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Η χρήση της σκάλας είναι μια πρακτική και εύκολα προσβάσιμη μορφή σωματικής δραστηριότητας, που συχνά παραβλέπεται.
Η παρούσα μελέτη διερεύνησε κατά πόσο η χρήση της σκάλας, ως μορφή σωματικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στη μείωση των κινδύνων καρδιαγγειακής νόσου και πρόωρου θανάτου. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μετα – ανάλυση σε 9 μελέτες με 480.479 συμμετέχοντες, ηλικίας 35-84 ετών, με το 53% αυτών να είναι γυναίκες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, υπήρχαν τόσο υγιείς άνθρωποι, όσο και άτομα με ιστορικό καρδιακής προσβολής ή περιφερικής αρτηριακής νόσου.
Η ανάλυση αποκάλυψε ότι τα άτομα που χρησιμοποιούσαν τη σκάλα αντιμετώπιζαν 24% μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και 39% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με εκείνους που δεν ανέβαιναν σκάλες.
Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ανέβασμα σκάλας όχι μόνο μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά παρατείνει και το προσδόκιμο ζωής.
Η δρ. Paddock δήλωσε: «Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να ενσωματώσουν τη χρήση σκάλας στην καθημερινή τους ζωή. Η μελέτη μας υπέδειξε ότι όσο περισσότερες σκάλες ανεβαίνουν, τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη, αν και αυτό πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, είτε είστε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε αλλού, χρησιμοποιήστε τις σκάλες, είναι μια στρατηγική που σώζει ζωές».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ