ΠΟΥ: 29 μέτρα «λαχείο» για μείωση των χρονίων παθήσεων

Επένδυση στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών που δεν μεταδίδονται, φέρνει τετραπλάσιο όφελος ως το 2030 και επταπλάσιο ως το 2035

Μόνο 3 δολάρια κατ΄ άτομο αρκούν ως επένδυση από τα κράτη, για να αντιμετωπίσουν τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες και να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη ενός τρις δολ. ως το 2030.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες για σωστή διαχείριση και μείωση των χρονίων παθήσεων που δεν μεταδίδονται, πέτυχαν μείωση της θνησιμότητας στο 82% των κρατών διεθνώς από το 2010-2019, όμως στη συνέχεια τα θετικά αποτελέσματα επιβραδύνθηκαν και κάποιες χώρες είδαν τους θανάτους από τις χρόνιες αυτές παθήσεις, να ανακάμπτουν στα πρότερα επίπεδα.

Σιωπηροί δολοφόνοι, οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες και οι ψυχικές παθήσεις, αφορούν καρδιαγγειακές παθήσεις (εμφράγματα και εγκεφαλικά), καρκίνους, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και διαβήτης, αλλά και άγχος ή κατάθλιψη. Οι παθήσεις αυτές πλήττουν όλες τις χώρες του κόσμου, όλους τους πληθυσμούς ανεξάρτητα από ηλικία ή εισόδημα.

12 εκατ. θάνατοι από μη μεταδιδόμενες ασθένειες μπορούν να αποτραπούν ως το 2030

Η άσκηση και η σωστή διατροφή βασικά προληπτικά μέτρα για την πρόληψη χρονίων παθήσεων

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καθόρισε 29 μέτρα «λαχείο» (τα χαρακτηρίζει ως «Best buys») που στοχεύουν στην δραστική μείωση των μη μεταδιδόμενων ασθενειών με πρόληψη πρωτογενή ή δευτερογενή. Παρότι η εφαρμογή τους απαιτεί πρόσθετη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας για την ανάληψη της απαιτούμενης δράσης, εντούτοις, κάθε δολάριο που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών αποδίδει το λιγότερο 4 φορές όταν αφορά την άσκηση, μέχρι και 14 φορές όταν αφορά την υγιεινή διατροφή.

Το πιο ισχυρό μέτρο, από το σύνολο των προτάσεων που η κάθε μία τους κοστίζει κάτω των 100 δολ. ανά έτος υγιούς ζωής που κερδίζεται σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος, αφορά τη θεραπεία της υπέρτασης.

Επτά τομείς για τα μέτρα

Σε σχετική έκθεση του ΠΟΥ, λαμβάνονται στοιχεία από 176 κράτη μέλη διεθνώς, και προβλέπει οφέλη για την υγεία και την οικονομία όχι μόνο έως το 2030 – που ήταν ο αρχικός στόχος του Οργανισμού, αλλά έως το 2035, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της μακροπρόθεσμης επίδρασής τους.

Τα μέτρα αφορούν:

Τον καπνό, προτείνοντας φορολόγηση, απλούστευση συσκευασιών και προειδοποιήσεις στο πακέτο των καπνικών προϊόντων, απαγόρευση της διαφήμισης, πολιτικές απαγόρευσης καπνίσματος δε δημόσιους χώρους, εκστρατείες διακοπής καπνίσματος και υπηρεσίες διακοπής καπνίσματος.

Το αλκοόλ, προτείνοντας φορολόγηση, απαγόρευση διαφήμισης και περιορισμούς πρόσβασης σε ποτά.

Την ανθυγιεινή διατροφή με πολιτικές αποφυγής της, σήμανση στις συσκευασίες, εκστρατείες ενημέρωσης, προστασία των παιδιών από το μάρκετινγκ επιβλαβών τροφίμων και προαγωγή του θηλασμού.

Την σωματική αδράνεια, προτείνοντας εκστρατείες ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της και την προαγωγή της σωματικής άσκησης.

Τις καρδιαγγειακές παθήσεις, με πρώτη πρόταση την θεραπεία της υπέρτασης και στη συνέχεια δευτερογενή πρόληψη του ρευματικού πυρετού και της ρευματικής καρδιοπάθειας

Τις χρόνιες πνευμονοπάθειες, προτείνοντας την διαχείριση των κρίσεων άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, καθώς και της μακροπρόθεσμης διαχείρισης της ΧΑΠ και

Τον καρκίνο, προτείνοντας εμβολιασμό κατά του HPV και της ηπατίτιδας Β, μαζική προληπτική εξέταση για καρκίνο τραχήλου αλλά και πρώιμη διάγνωση και θεραπεία των καρκίνων του μαστού, του τραχήλου, του παχέος εντέρου, του παιδικού καρκίνου και του καρκίνου σε όσους ζουν με HIV.

Ειδικά για τα μέτρα φορολόγησης, επισημαίνεται ότι οι πόροι αυτοί μπορούν να επανεπενδυθούν στο σύστημα υγείας για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Η επένδυση αποδίδει πολύ

Το όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι εντυπωσιακή, καθώς:

Η μείωση της έλλειψης άσκησης αποδίδει 4 φορές περισσότερο από τα ποσά που επενδύονται στο συγκεκριμένο μέτρο,

Η διαχείριση των αναπνευστικών παθήσεων αποδίδει 5 φορές περισσότερο,

Ο μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου αποδίδει 6 φορές περισσότερο,

Η μείωση της χρήσης του καπνού αποδίδει 7 φορές περισσότερο,

Η διαχείριση των καρδιαγγειακών νοσημάτων επιστρέφει στην υγεία 8 φορές τα χρήματα που έχουν επενδυθεί,

Η αποφυγή του αλκοόλ 9 φορές περισσότερο και

Η μείωση της ανθυγιεινής διατροφής 14 φορές περισσότερο των πόρων που έχουν επενδυθεί.

Συνολικά, για κάθε δολάριο που επενδύεται σε όλα τα παραπάνω μέτρα συνδυαστικά, επιστρέφεται στις οικονομίες που επένδυσαν στα μέτρα, επιπλέον 4 δολ. ως το 2030, όμως καθώς η σταθερή τήρηση των μέτρων έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, ως το 2035 η απόδοση της επένδυσης σχεδόν διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 7 δολ. απόδοσης ανά δολάριο που δαπανήθηκε.

Σύμφωνα με την έκθεση, εάν αυτά τα μέτρα εφαρμόζονταν πλήρως από όλες τις χώρες, ως το 2030 θα μπορούσαν να αποτραπούν: 12 εκατομμύρια θάνατοι, 28 εκατομμύρια κρούσματα καρδιαγγειακών παθήσεων και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε 150 εκατομμύρια κερδισμένα χρόνια υγιούς ζωής.