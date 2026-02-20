Προς απαγόρευση των social media για ανηλίκους έως 15 ετών – Σχέδιο ανακοινώνει η κυβέρνηση

Το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων έως 15 ετών στα social media αναζητά η κυβέρνηση ώστε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
Τις προθέσεις της κυβέρνησης έδειξε χθες ο κ. Μητσοτάκης, κατά την παρέμβαση του στο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη που διεξήχθη στο Δελχί. «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου», τόνισε και συμπλήρωσε πως σύντομα «η Ελλάδα θα ανακοινώσει τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο
Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε από την Ινδία και στις 3 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων προκειμένου να συζητηθούν όλες οι παράμετροι και που θα οδηγήσουν στις τελικές αποφάσεις. «Ζητούμενα είναι η αποτελεσματικότητα και η νομική ασφάλεια» σημειώνει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος στο iefimerida.gr εξηγώντας την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Η απαγόρευση δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ελεύθερη αγορά και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν διαβουλεύσεις και με τις Βρυξέλλες προκειμένου να διασφαλιστεί πως το τελικό σχέδιο δεν θα ανατραπεί.
Η βασική ιδέα που διατρέχει το κυβερνητικό σχέδιο είναι η προστασία της ανηλικότητας, σύμφωνα με άλλη πηγή. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είναι ένα παιδαγωγικό μέτρο και όχι μία διοικητική πράξη. «Δεν είναι ζητούμενο η τιμωρία των παιδιών ή των γονέων», όπως συμπληρώνει. Άρα, δεν εξετάζονται αυστηρά διοικητικά μέτρα, αλλά, πως θα προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των social media και ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους γονείς προκειμένου να τα προστατεύσουν.
Η βοήθεια του Kids Wallet και η απαγόρευση στα social media σε ανήλικους έως 15 ετών
Στο επίκεντρο της απαγόρευσης βρίσκονται πλατφόρμες όπως το Facebook, το Tik Tok, το Instagram και το Twitter στις οποίες δεν θα έχουν πρόσβαση παιδιά και έφηβοι έως 15 ετών. Στην κυβέρνηση σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν την εφαρμογή Kids Wallet που λειτουργεί ήδη στη χώρα μας, την οποία δημιούργησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία των χρηστών. Έτσι, το «μπλοκάρισμα» θα μπορεί να γίνεται απευθείας στο κινητό εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί τα απαραίτητα φίλτρα.
Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν συζητήσεις και με τις πλατφόρμες, καθώς η κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσει με συγκρουσιακή λογική, ενώ θα έχουν την ευθύνη για την αυστηρή επιβεβαίωση των στοιχείων των χρηστών. Κυρίως, όμως, η κυβέρνηση αναζητά συμμαχίες στην κοινωνία, καθώς όπως σημειώνει αρμόδια πηγή «η επιτυχία της ρύθμισης εξαρτάται από τη συνεργασία των γονέων». Τα μηνύματα που έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου και μέσα από έρευνες που έχουν κάνει είναι πως υπάρχει μεγάλη απήχηση του μέτρου στους γονείς και θεωρούν πως θα το στηρίξουν.
Το παράδειγμα της Γαλλίας στην ασφάλεια των παιδιών στα social media
Η ασφάλεια στο διαδίκτυο και η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους είναι προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό, όπως έχει τονίσει κατ’ επανάληψη. Θεωρεί πως έχει άμεση συνάρτηση με την ψυχική υγεία των νέων και γι’ αυτό εξετάζεται το νομοσχέδιο να εισηγηθεί το αρμόδιο υπουργείο και συγκεκριμένα ο υφυπουργός ψυχικής υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Επίσης, άμεση εμπλοκή στο τεχνικό σκέλος θα έχει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος είχε επαφές με μέλη της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία έχει ήδη ψηφίσει σχετικό νόμο στην Εθνοσυνέλευση και εκκρεμή η ψήφιση στη Γερουσία. Το σκεπτικό που ακολούθησε η Γαλλία, για να αποφύγει τη νομική εμπλοκή με τις Βρυξέλλες είναι πως οι νέοι κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να συνάψουν με τις πλατφόρμες συμφωνίες για το GDPR, παραχωρώντας τα προσωπικά δεδομένα τους.
Το τελικό νομοσχέδιο είναι πιθανό να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο της προσεχούς Πέμπτης, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει ειδική εκδήλωση στην οποία θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός.