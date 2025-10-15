ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Όλα όσα αλλάζουν από 3 Νοεμβρίου για 280.000 επιχειρήσεις

Ποιοι μπαίνουν στο σύστημα.

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του τουρισμού, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, από τις 3 Νοεμβρίου 2025 οι παραπάνω κλάδοι θα ενταχθούν στο καθεστώς πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά από τον Ιούνιο του ίδιου έτους, δίνοντας στις επιχειρήσεις εύλογο χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών της πιλοτικής περιόδου, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των εμπλεκόμενων κλάδων, με αντικείμενο την εφαρμογή και τις τεχνικές λεπτομέρειες του μέτρου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, προστατεύοντας παράλληλα τους εργαζόμενους και τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται από τα τελευταία στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας αυξήθηκαν κατά περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια ώρες σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Μέχρι σήμερα, το μέτρο καλύπτει περίπου 1.500.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση. Με την πλήρη εφαρμογή του στους νέους κλάδους, ο συνολικός αριθμός των προστατευόμενων εργαζομένων αναμένεται να φτάσει τους 1.850.000.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο σύστημα θα ξεπεράσει τις 280.000.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://psifiakikarta.gov.gr/

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Αβεβαιότητα για το καλώδιο Κρήτης–Κύπρου: Νέο ραντεβού στην Αθήνα με υπουργείο, ΑΔΜΗΕ και ρυθμιστικές αρχές
