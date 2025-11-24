Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρεθύμνης κατά την συνεδρίαση του στις 18 Νοεμβρίου 2025 εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο στηρίζει τα αιτήματα για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης και τη Θεσμική Θωράκιση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα οξυμένα προβλήματα, την υποστελέχωση και τις εξουθενωτικές συνθήκες εργασίες του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Παράλληλα, καταθέτει την αγωνία τους για σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα και καλεί τους αρμόδιους φορείς να προβούν σε άμεσες παρεμβάσεις για επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Τέλος, καλεί του δημότες και τους φορείς του Ρεθύμνου σε συμμετοχή στην Παγκρήτια Ημέρα Δράσης για την Υγεία, που διοργανώνεται στις 27 Νοεμβρίου 2025 και στηρίζει τη διοργάνωση της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί από τα Σωματεία και τους Συλλόγους του Ρεθύμνου την ημέρα αυτή, στις 18:00 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου.

Ακολουθεί το πλήρες Ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κατά την δια ζώσης τακτική Συνεδρίασή του, σήμερα 18 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, αποφάσισε με την υπ’ αρ. 500/2025 Απόφασή του, για την έκδοση ψηφίσματος για την Άμεση αντιμετώπιση της Κρίσης και τη Θεσμική Θωράκιση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, διαπιστώνει με έντονη ανησυχία ότι:

• Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οξυμένα λειτουργικά προβλήματα που οφείλονται πρωτίστως στην υποστελέχωση και στις εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

• Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε μαζικές παραιτήσεις ιατρών, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ή υλοποιηθεί ένα ξεκάθαρο και άμεσο σχέδιο για την ανατροπή της κατάστασης.

• Η κατάσταση επιβαρύνεται σημαντικά λόγω της τεράστιας αύξησης του πληθυσμού που εξυπηρετεί το Νοσοκομείο κατά τους μήνες της τουριστικής περιόδου.

• Η έλλειψη διοικητή για μεγάλο χρονικό διάστημα επιβράδυνε τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας.

• Συνεπεία όλων των ανωτέρω, διαγράφεται ένας ορατός κίνδυνος κατάρρευσης της δημόσιας υγείας στον Νομό μας, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, αναγνωρίζοντας τη Δημόσια Υγεία ως θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα:

ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθ. Ψηφίσματος: 9

Καλεί την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στα εξής:

1. Άμεση έναρξη διαδικασιών για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, με βάση τις πραγματικές και επικαιροποιημένες ανάγκες.

2. Θεσμικά Κίνητρα με την διασφάλιση αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών και οικονομικών κινήτρων για την παραμονή και την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

3. Ποιότητα Υπηρεσιών: Δέσμευση για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου προς όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο στέκεται στο πλευρό του συνόλου του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ, αναγνωρίζοντας τον αγώνα τους και συμμεριζόμενο την ανάγκη για άμεση επίλυση των εργασιακών και επιστημονικών ζητημάτων τους.

5. Καλεί τους δημότες και όλους τους φορείς του Ρεθύμνου σε συμμετοχή στην Παγκρήτια Ημέρα Δράσης για την Υγεία, που διοργανώνεται στις 27 Νοεμβρίου 2025. Στηρίζει τη διοργάνωση της Συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί από τα Σωματεία και τους Συλλόγους του Ρεθύμνου την ημέρα αυτή, στις 18:00 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου

6. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.

Κατά της υπ’ αρ. 500/2025 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τάσσονται τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ρεθύμνου». Συμμερίζονται τα αιτήματα των υγειονομικών, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις και την συμμετοχή όλων στην Κοινή Παγκρήτια Αγωνιστική Ημέρα Δράσης, στις 27 Νοέμβρη 2025 για την οποία και στο Ρέθυμνο διοργανώνεται Συγκέντρωση και Συλλαλητήριο, από τα Σωματεία και Συλλόγους του Ρεθύμνου. Ψηφίζουν το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσαν οι υγειονομικοί.